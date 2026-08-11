Laura G y Yoridan terminaron su relación, pero algunos nunca creyeron en su romance…

Ha trascendido que Lauga G y Yoridan han terminado el aparente romance que había surgido entre ellos al finalizar “La Casa de los Famosos 6“. A través de sus redes sociales, la colombiana aseguró que entre ellos todo sigue igual, es decir, que se mantienen como amigos y que la buena opinión mutua, tanto como la admiración, siguen intactas.

Ante las declaraciones de Laura G, que explica que la separación se debe a la distancia y a otros temas en los que no ahondó, hay muchos que se ríen y se burlan de todo esto, ya que nunca les creyeron el romance. Hay quienes dicen que entre ellos sí existía cariño, simpatía y amistad, pero nunca amor de pareja.

Lo que vimos de Laura G y Yoridan dentro de “La Casa de los Famosos 6”, para los fans de “Los Guerreros de la Luz”, fue algo inventado por la producción del programa. Algo que de alguna forma se tuvo que mantener fuera de este, una vez terminado el proyecto, por un posible tema de apariencias.

En medio de tantos detractores, es verdad que hay gente que sí cree. En que su amor fue verdadero. Y que han incluso romantizado las distancias entre ellos. Y es que, aunque ella vive en Colombia y Yoridan en Miami, hay quienes esperan que con el tiempo ambos logren vencer la geografía y deciden unir sus vidas. Sobre todo porque Laura G afirma que está sumamente interesada en formar una familia.

Sobre esta situación conversaron en el programa “En Casa con Telemundo”, en donde comentaron que la supuesta relación entre la colombiana y el cubano nunca iba a terminar en buen puerto, porque son muy diferentes y porque ella es una mujer a la que le gusta que su pareja la consienta y llene de regalos, mientras que Yoridan al parecer no posee esta particular característica.

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