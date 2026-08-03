‘El Divo’ realizó su evento junto a los exhabitantes de “La Casa de los Famosos 6”

“La Casa de los Famosos 6” terminó hace varios meses y las disputas entre bandos se mantienen. “Los tierrosos” versus “Los Guerreros de La Luz” es una constante en las plataformas digitales y no solo entre fandoms, sino también entre algunos exhabitantes. Entre los que podemos destacar los nombres de Curvy Zelma y Eduardo Antonio, “El Divo de Placetas”.

Recientemente, estos dos personajes han estado en “el ojo del huracán” por la organización de un evento que se prometió desde que estos participantes aún se encontraban dentro del reality en competencia.

“Divo” prometió reunirlos y acercarlos al público en un evento para entretener y agradecer el apoyo del público que los apoyó con sus votos en los días de nominación. Previo a la reunión, se habló en las redes sociales sobre la poca venta de boletos e incluso se especuló con la posibilidad de que los invitados no contaran con visas de trabajo.

Sean como sean los hechos y los rumores que se han movido alrededor, el evento se llevó a cabo en la ciudad de Miami, y no en una pescadería como se dijo en su momento con el afán de minimizar la organización. No se sabe en realidad cuántas personas dijeron presente, pero por los videos compartidos se reconoce la asistencia de público.

Entre los presentes como invitados especiales estuvieron Aleska Génesis y Alicia Machado. De los exhabitantes de “La Casa de los Famosos 6” estuvieron junto a Divo, Stefano, Yoridan, Laura G, Jeni de La Vega, Kuno, Jaylinee Ojeda y Vanessa Arias.

Aquí uno de los videos compartidos en donde se puede vislumbrar el ingreso de los exhabitantes de “La Casa de los Famosos 6”:

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