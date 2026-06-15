Maripily Rivera defiende el triunfo de Fabio Agostini en “La Casa de los Famosos 6”

Luego de que las redes sociales se encendieran y un sector del público se posicionara en contra de la victoria de Fabio Agostini en “La Casa de los Famosos 6”, la también exparticipante y ganadora de la cuarta temporada, Maripily Rivera habló al respecto.

La modelo puertorriqueña fue una de las primeras figuras en celebrar abiertamente el triunfo del modelo fitness de origen español, lo que desató de inmediato una ola de críticas y mensajes en su contra, especialmente de aquellos seguidores que consideraban que Celinee debía haberse alzado con el codiciado maletín.

¿Qué dijo Maripily Rivera?

Visiblemente molesta por los ataques, Maripily utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a los detractores.

"Ahí los 5 finalistas fueron ganadores, pero el público se identificó con uno más que otro, ustedes lo tienen que entender, esto es así. No es lo que ustedes digan" Maripily Rivera

La también influencer recordó la dinámica del programa, señalando que existe un reality dentro y fuera de la casa. “Acuérdate que aquí hay 2 realities, uno adentro y otro afuera, y el público decidió que fue Fabio. Con ese se identificaron, lo apoyaron y lo sacaron ganador de la sexta temporada de “La casa de los famosos”, así que hay que aceptarlo“, añadió.

En su intervención, Maripily un llamado a sus seguidores y al público en general para bajar el tono de la polémica. “Mis amores, tienen que bajar, ya el reality se acabó. El que ganó, ganó. No van a hacer nada con gritar a la fulana de las redes, a tener una guerra cibernética… dejen la intoxicación de las redes porque ya el público decidió. Aquí no hubo fraude, el público habla por sí solo”, sentenció.

Aunque reconoció el talento de Celinee y afirmó que “hizo un excelente trabajo”, dejó en claro que no fue la elegida. “Lamentablemente el público no la sacó ganadora. Aquí hay un ganador y ese ganador es Fabio, les guste o no”, afirmó con firmeza.

En el mismo mensaje, Maripily aseguró ser “una mujer muy segura” y que los ataques no le afectan personalmente. “El atacarme no hacen nada a mí, se hacen daño a ustedes mismos porque ese es el reflejo de lo que ustedes mismos sienten”, declaró.

“Vamos a superar ya todo, vamos a pasar la página, vamos a aceptar que Fabio fue el ganador y vamos a seguir porque la vida continúa”, concluyó.

Caramelo alza la voz por Celinee

Mientras Maripily abogaba por la aceptación del resultado, las voces disidentes no se hicieron esperar. El ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars”, conocido como Caramelo, expresó en sus redes sociales que Celinee es “la verdadera ganadora” de esta temporada.

Caramelo aseveró que el tiempo le dará la razón, avivando aún más la controversia que, a días del triunfo de Fabio, continúa dividiendo opiniones entre los fanáticos del reality, según se puede observar en los comentarios de las redes sociales.

La opinión de Caramelo se sumó también a la de exparticipantes de “La Casa de los Famosos 6”, como Josh Martínez que también afirmó que Santos era para muchos la ganadora de esta sexta temporada.

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