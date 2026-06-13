El triunfo de Fabio Agostini en “La Casa de los Famosos” es criticado por excompañeros

Después de 17 semanas de intenso drama, alianzas rotas y estrategias al límite, Fabio Agostini se consagró como el ganador de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos de Telemundo”. Con este triunfo, el participante se convirtió en el primer europeo en llevarse el codiciado maletín con los $200 mil, un hito que desató todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Mientras sus seguidores celebraban lo que consideraban una victoria merecida, para otros, especialmente para sus rivales, la coronación de Agostini fue un golpe difícil de asimilar. Y nadie lo expresó con más fuerza que Los Guerreros de la Luz, el equipo contrario que no tardó en lamentar el resultado a través de sus plataformas digitales.

Las opiniones sobre el triunfo de Agostini

La primera en romper el silencio fue la exmiss universo Lupita Jones, quien publicó un video en sus historias de Instagram mostrando su incredulidad y frustración.

“Estamos que no lo creemos, de verdad que no. Estamos aquí que de verdad no damos crédito a lo que está pasando. ¿Qué es lo que están premiando? ¿A un canalla?”, inició.

Más adelante, expresó que, desde su punto de vista, Agostini se encargó de sabotear el juego.

“¿A una persona que boicoteó el juego, que no le importó el trabajo en equipo? Fatal, yo no entiendo qué es lo que está premiando la televisión, de verdad qué lástima”, dijo.

Otro que mostró su desacuerdo fue Josh Martínez, quien ocupó el cuarto lugar de la competencia. Para él, Celinee Santos era la ganadora el programa de telerrealidad.

“No entiendo nada, no entiendo lo que pasó. Yo estoy en shock, Celinee se merecía ese premio, tenía todo para ganar, entonces yo no entiendo nada”, declaró.

¿Juego sucio?

El actor argentino, Horacio Pancheri, quien quedó en el séptimo lugar de la competencia, también se sumó a las críticas y dejó el siguiente comentario:

“Jugó sucio, impresentable”.

Sus palabras no fueron improvisadas. En una reciente entrevista con People en Español, Pancheri ya había anticipado que un jugador como Fabio no merecía ganar:

“Ha jugado muy mal. Desde la semana 1 hasta la semana 13 pasó de ser provocador, cizañoso, se burló de todos y de cada uno de los participantes, manipulaba a otros compañeros, y las últimas 4 semanas se quedó sentado, silbando… Yo no entiendo cómo un jugador así ahora en plan víctima o lo ven como víctima, que nosotros los Guerreros fuimos los que atacamos a su jugador o su persona”, dijo.

La crítica del actor no quedó ahí, sumó a otros participantes y dijo: “Con Oriana, Zoe, Stefano y varios más de ese equipo fueron los que jugaron más bajo en toda la competencia tocando temas de afuera, temas culturales, burlándose de las carreras de otros participantes. Honestamente, una persona así o un jugador así no merece ganar”.

A pesar de las críticas, Agostini le agradeció a sus fans el apoyo y afirmó que aprovechará todas las oportunidades que se les presenten ahora que es el ganador de “La Casa de los Famosos 6”.

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