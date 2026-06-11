Luis Coronel se quedó con el tercer lugar en “La Casa de los Famosos 6”

Luis Coronel se convirtió en el tercer finalista de “La Casa de los Famosos 6”, como las encuestas lo decían, el mexicano se consagró con el tercer lugar. Al salir su hermano José lo estaba esperando.

La Jefa le expresó que fue fue paciencia y lucidez en los momentos más caóticos de la casa. Ante esto, Coronel respondió que siempre quiso ser él mismo durante la emisión del programa y se mostró agradecido.

Al salir, el cantante abrazó al actor argentino Horacio Pancheri a quien catalogó como un hermano.

¿Quiénes son los otros finalistas?

Coronel formaba parte del grupo de los siete famosos que quedaban en la casa y sobrevivieron meses de encierro. En el cuarto lugar quedó Josh Martínez, al igual que a todos, La Jefa le dijo que valoró el gran corazón que mostró a lo largo de la competencia.

Josh formaba parte de los “Guerreros de la Luz” y después de ser recibido por su madre gritó: “Los amo, Guerreros, los amo, los amo”.

En el quinto lugar quedó el cubano Yoridan Martínez, en el sexto Stefano Piccioni y en el séptimo Horacio Pancheri.

Antes de la gran final, salió Curvy Zelma y antes de ella Kenny Rodríguez. Los dos lucharon para permanecer en la competencia, pero no lograron la aprobación del público.

“La Casa de los Famosos 6” se caracterizó por el drama, pero también por la hermandad que muchos crearon a lo largo de los meses. La competencia inició el 17 de febrero y finalizó este 11 de junio.

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