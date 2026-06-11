Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 11 de junio

Siete finalistas se disputan la gran final de “La Casa de los Famosos 6”, que se transmitirá este jueves, 11 de junio, a las 7:00 p.m. (hora del Este).

Tras la salida de Curvy Zelma, los concursantes que llegan a la final son: Celinee Santos, Fabio Agostini, Josh Martínez, Stefano Piccioni, Horacio Pancheri, Luis Coronel y Yoridan Martínez.

El lunes, Curvy no logró los votos suficientes y se convirtió en la octava finalista. Antes que ella, había salido Kenny Rodríguez; ambos se quedaron a un paso de la final.

¿Cómo van las votaciones?

Según la encuesta del canal de YouTube “De Todo Perú”, dedicado a la cobertura de realities, el español Fabio Agostini lidera con el 52 % de los votos y se perfila como posible ganador.

En segundo lugar aparece Celinee Santos, quien acumula el 37 %. Le siguen Luis Coronel y Josh con el 7 % cada uno. En las últimas posiciones están Horacio y Stefano con apenas el 3 %. Yoridan no figura en el conteo.

Encuesta de “De Todo Perú”. Crédito: cortesía.

En cambio, la encuesta de “Vaya Vaya TV” muestra un ligero cambio: posiciona a Celinee Santos como la ganadora con el 44 %, seguida de cerca por Fabio Agostini con el 41 %.

En el tercer puesto está Luis Coronel con el 7 %. Luego se ubican Josh, Yoridan y Horacio.

Encuesta de “Vaya Vaya”. Crédito: Cortesía.

Si estas mediciones aciertan, el ganador estará entre Celinee y Fabio, quienes desde el inicio de la competencia se convirtieron en los favoritos del público.

Agostini es una conocida figura del fitness y participó en realities como “Tierra Brava”, “Esto es Guerra” y “Combate”.

Santos, por su parte, es una destacada modelo dominicana. En 2024 representó a su país en Miss Universo y también participó en “Top Chef VIP” el año pasado.

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