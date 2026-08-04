Julia y Stefano admiten que se están conociendo en vías de una relación sentimental

En una entrevista con el programa “Hoy Día“, Julia Argüelles admite que el acercamiento que han vivido con Stefano Piccioni nació al ver el interés del público, que señalaba que entre ellos había supuestas miradas cariñosas. Eso los llevó a hablar sobre el tema y, básicamente, una cosa llevó a la otra.

La actriz admite que ha sido bonito poder ver cómo la veía Stefano. Destacando que pocas veces tienes la oportunidad de ser un verdadero observador de la forma en la que el otro te ve. Ante la pregunta ansiosa de Penélope Menchaca sobre si son o no son novios, Julia aseveró: “Nos estamos conociendo… Somos amigos, ahorita estamos juntos aquí en Miami. También fue a México a verme”.

Entre risas admite que al parecer no se están quedando en la misma casa. Porque él es un caballero y un hombre serio.

Ante las declaraciones de Julia, Chikibombom asegura que le gusta la relación que aparentemente está naciendo entre ellos, porque ha surgido de manera genuina. Cuando la dominicana les pidió que se dieran un beso, Stefano dijo que ellos dos son personas “tiernas” y “más tradicionales”. Es decir que, por ahora, ¿no veremos ningún beso de ellos en televisión, al menos?

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