Clovis, conductor de “Hoy Día”, asegura que está soltero más no solo

Clovis Nienow es uno de los conductores del programa matutino “Hoy Día”. El exhabitante de “La Casa de los Famosos 4” conquistó a la comunidad hispana, a tal punto que Telemundo decidió darle una oportunidad como talento fijo dentro de su cadena.

Al día de hoy, el actor, conductor y comediante ha sabido ganarse su espacio en “Hoy Día”, aunque el público quisiera ver que Telemundo aprovechara más los talentos del mexicano. Es un hombre soltero, y esto lo ha convertido además en uno de los hombres más deseados de la televisión hispana.

El amor, el desamor y el escándalo

Dentro del mundo del entretenimiento, el nombre de Clovis estuvo fuertemente ligado al escándalo debido a su relación con Aleska Génesis. El romance que sostuvieron le permitió a la venezolana cobrar mayor fuerza dentro del público, ya que muchos de sus fans apoyaron fuertemente el noviazgo. En diversas entrevistas ambos hablaron de matrimonio e incluso de la posibilidad de tener hijos. ¡Esto nunca pasó!

Aleska y Clovis terminaron, y meses después ella inició una relación con Luca Onestini durante su paso por “La Casa de los famosos All-Stars“, el mismo formato de reality en el que también terminó enamorada de Clovis.

Actualmente, ambos están solteros. La relación de la venezolana con el italiano terminó peor que la que sostuvo con Clovis. En el proceso, el conductor de “Hoy Día” se consolidó en su trabajo y terminó por sacarla de su corazón, siempre deseándole lo mejor, pero lejos de él.

Recientemente, Joseline Rodriguez conversó con Clovis y este le confirmó su soltería, destacando entre risas que tal vez no está en una relación seria, pero eso no quiere decir que esté solo. ¿Será que en este 2026 Nienow encuentre el amor, y logre formar la familia que siempre visualizó?

