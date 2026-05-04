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En entrevista, Clovis discute el valor de la salud mental y su proceso para combatir la ansiedad y la depresión

Su faceta de conductor de televisión y celebridad de los medios de comunicación, el público ha podido obtener un matiz mucho más completo de su personalidad.

Clovis Nienow

Clovis Nienow Crédito: Mezcalent

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Por  Clary Castro

Conversamos con Clovis Nienow, el conductor del programa matutino “Hoy Día”. A quien buena parte del público conoció más a través de “La Casa de los Famosos, en su cuarta temporada, junto a Rodrigo Romeh, Maripily Rivera, La Divaza, Lupillo Rivera, Thalí García, Gregorio Pernía, Ariadna Gutiérrez y La Divaza.

En la actualidad, en su faceta de conductor de televisión y celebridad de los medios de comunicación, el público ha podido obtener un matiz mucho más completo de su personalidad. Pero todos aquellos temas que alguna vez compartió a través del reality fueron una realidad en su vida que no está dispuesto a olvidar ni callar, si con esto obviamente logra concientizar a otros.

Clovis, durante el reality, nos demostró sus vulnerabilidades emocionales y cómo estas aparecen en momentos específicos. Ansiedad. Depresión. Ataques de pánico. Todos estos temas se abordaron en esta conversación, sobre todo para exponer como él ha logrado vencerlos con terapia y ayuda especializada.

En el marco del mes de la salud mental, conversando con Clovis Nienow destacamos la importancia de evidenciar estos temas y no verlos o tratarlos como un estigma. A través del programa matutino y de su testimonio, Nienow pretende informar al público, fomentar el apoyo y destacar que la conversación sobre este tema no debe limitarse al mes de mayo, esto debe hablarse de manera regular a lo largo del año.

En la entrevista Clovis explica que en su caso llevar una vida sana, en donde obviamente equipara la necesidad de comer bien, hacer ejercicio y sentirse pleno en áreas laborales, personales como sentimentales es en gran medida la clave del éxito. Sin dejar de lado que hablar con un psicólogo o un psiquiatra debe normalizarse en este proceso.

Buscar ayuda con amigos o familiares no siempre es solución porque ninguno de ellos es especialista en salud mental.

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