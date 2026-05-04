Conflicto de podcasts en “La Casa de los Famosos 6”: ¿Cuál fue el mejor, Tierra, Agua o Fuego?

Los debates en “La Casa de los Famosos 6” se han convertido en una tradición de los domingos durante esta nueva temporada. Lamentablemente prefiero los sinceramientos y posicionamientos durante el fin de semana, sin embargo aplaudo esta nueva dinámica de promoción interna que cada equipo puede tener, a su discreción.

Ahora, el de este fin de semana porque solo hubo conflicto en agua y fuego por temas específicos. Lamentablemente, Tierra ha demostrado no necesariamente tener buen criterio para establecer una dinámica que los favorezca dentro del juego. Al contrario. Desde que Horacio Pancheri integra el panel ha logrado adueñarse del tiempo y de la narrativa, al menos en dos ocasiones. ¡Anoche fue diferente!

¡El podcast de Tierra!

Tierra concentró su conversación alrededor del ingreso de Sandra Itzel a “La Casa de los Famosos 6” y al mismo tiempo sobre los posibles intereses o gustos de Jenni de La Vega. Seis minutos en los que el público supo más de lo mismo sobre Sandra, su juego, su forma de pensar y demostrar de alguna forma que ella estará del lado de tierra y no de agua.

¡El podcast de Agua!

Los llamados “Guerreros de la Luz” por su parte sostuvieron, como en podcasts previos, el interés en sus nominaciones recordándoles al público quienes son, y recordándole a sus fans que no se olviden de votar.

Con Kenny y Josh enviando saludos a sus parientes evidenciaron que tienen familia con objetivos claros sobre su juego dentro de “La Casa de los Famosos 6”. Esto se llama humanización del personaje. El toque de humor y músico lo puso Curvy Zelma, demostrando que es muy buena imitadora, al hablar con Paulina Rubio, cantar como Shakira y cerrar su participación imitando a Britney Spears.

Con estos dos bloques juntos el podcast obtuvo humor, música y familia.

Es importante destacar que abrieron el podcast cediéndole la palabra a Caeli. Cuando ella quiso retomar la conversación, interrumpiendo a Kenny, ella, sin ser forzada por “los guerreros” se deja a sí misma en evidencia. ¡Agua hizo su trabajo!

¡El podcast de Fuego!

La conversación entre las rubias del cuarto fuego le puso picante al espacio con una sección de preguntas “hot”. Que tanto Lorena Herrera como Sandra Itzel y Verónica del Castillo supieron responder y subir la temperatura del espacio con confesiones jocosas, bajo la conducción de Curvy Zelma.

Al igual que Zelma, Fabio Agostini partió como invitado junto a las de fuego. Su trabajo, incendiar la conversación exponiendo que los habitantes de agua les ocultaron alimento a las chicas de fuego. Un tema que, aunque Fabio insistió en convertirlo en conversación, ni Jenni de La Vega ni Sandra Itzel persiguieron con el mismo ahínco que el habitante de tierra.

Curvy y Fabio cumplieron apoderándose del espacio y sirviendo al juego de su propio cuarto. Sobre todo Agostini.

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