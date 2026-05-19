Clovis le envía un mensaje a Shakira, luego de su entrevista para Telemundo: “Estoy soltero”

Clovis Nienow entrevistó recientemente a Shakira, gracias a la participación que la colombiana tendrá en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La cadena Telemundo transmitirá dicha competencia y el exparticipante de “La Casa de los Famosos 4” obtuvo una entrevista con Shakira para el programa matutino “Hoy Día”.

Vale recordar que esta no es la primera vez que Shakira es parte de este evento, como cantante interpretando el himno oficial del Mundial. Lo hizo previamente con sus temas: “La La La”, “Esto es África” y “Waka Waka”.

“Dai Dai” es el tema que sonará durante buena parte de la transmisión del Mundial de fútbol. Durante la conversación con la colombiana, se viralizaron algunos videos en donde se habla de la supuesta atracción que ella pudo haber sentido por Clovis.

Más allá de todo lo que se ha dicho alrededor, quiero resaltar cómo el mexicano no ha querido hacer eco de esta situación y, ante las insinuaciones… Es más, en su mensaje hacia la cantante, se ha visto cómo él prefiere aplaudir la oportunidad que tuvo de poder conversar con ella, de entrevistarla para hablar sobre este nuevo logro en su carrera. Así mismo, destaca la intención de la canción, que surgió con el deseo de ayudar a los niños, una causa que siempre ha acompañado a la mamá de Shasha y Milan.

“Es un ejemplo a seguir para muchas mujeres y muchos hombres”, dice Clovis en relación a su admiración para Shakira. Pero también añadió: “Estoy soltero”, y así le envió un beso a la colombiana.

También aprovechó la oportunidad para aplaudirle a Shakira y señalar la tremenda carrera de la intérprete de “Waka Waka”, así como el trabajo social que realiza. Espera en un futuro tener una nueva oportunidad de conversar con ella, para hablar aún más de su residencia y el resto de temas laborales que se quedaron en el tintero.

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