¿Caeli, exhabitante de “La Casa de los Famosos 6”, reaparece con problemas de memoria?

Caeli, la exhabitante de “La Casa de los Famosos 6” de Telemundo, ha reaparecido y al parecer presenta ciertos problemas de memoria. La creadora de contenido parece haber olvidado el nombre de algunos de sus compañeros y también las nacionalidades de algunos como Kenny Rodríguez y Celinee Santos Frías.

Dentro de la conversación, pese a estos problemas de memoria, que ciertamente son muy comunes, después de un proyecto tan largo y desgastante. La mexicana aseveró que le gustaría formar parte de nuevos realities. Todo parece indicar que la experiencia que vivió en esta producción le dejó tan “buen sabor de boca” que tiene deseos de repetir cuanto antes.

Algunas de las producciones en las que Caeli podría incursionar a futuro dentro de Telemundo son: “Juego de Villanos”, “Exatlón USA” y “Top Chef VIP”. Fuera de la cadena se encuentran en México algunos de estos mismos formatos, solo que con otras variaciones en el nombre, como “MasterChef”, “La Granja VIP” y, por qué no “La Casa de los Famosos México”.

Ante las declaraciones que Caeli realizó en dicha conversación, la reacción de Laura Zapata no se hizo esperar y esto fue lo que dijo la reconocida primera actriz mexicana: “¡¡¡Qué flojera!!! 🤢 ¡¡¡Una mitómana!!! Incapaz de mantener una línea ética… no la conoce”.

Sobre la falta de memoria de Caeli en cuanto a la nacionalidad de Kenny y Celinee, algunos creen que no quiere ni mencionar el nombre de República Dominicana, porque muchos de los fans de “Los guerreros de la luz” que residen en la isla no la tienen en alta estima.

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