¿Se viene la venganza de Lupillo Rivera en “Top Chef VIP 5?

Hoy, “Top Chef VIP 5” podría convertirse en la cocina de la venganza. Lupillo Rivera no olvida lo que Miguel Arce le hizo hace unos días. El peruano decidió abandonarlo en pleno reto por la inmunidad, lo que terminó dejando al cantante en peligro de eliminación. Lupillo no ganó, pero tampoco perdió como para salir de la competencia.

Sin embargo, Arce ha brindado por la eliminación de aquellas personalidades que han sido amigas o aliadas de Lupillo Rivera en este juego. Diana Haro. Gaby Borges. ¿Niveles? Sí, Arce brindó por su salida, sumándola a su lista de tesoros, por considerarla amiga de Rivera. Nada más lejos de la realidad. Las amistades de la boricua ya estaban definidas y, aunque no era enemiga del “Toro del corrido”, tampoco era su “compinche”.

El avance de hoy muestra que, además del caos de la competencia, Lupillo parece que tomará ciertos platillos para lanzarlos a la basura. Parecerá drástico, pero para muchos es la respuesta que Miguel Arce podría merecerse por jugar al villano sin medir las consecuencias.

El mismísimo Carlos Ponce no está soportando a Miguel y así mismo sucede con Stephanie Salas. El competidor peruano ha generado tal caos dentro del juego, que muchos dudan acerca de cualquier intención que este pueda tener. Lo creen capaz de sabotearlos a todos, con tal de avanzar a la final. Es un juego arriesgado, porque se pone a sí mismo en el umbral de la eliminación, pero no cabe duda de que esto es lo que convierte a Miguel Arce en el mejor villano que este programa ha tenido hasta hoy.

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