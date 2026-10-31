Christa Pike rompe el silencio mediante un comunicado por primera vez desde la ejecución fallida

Christa Pike, la única mujer que permanece en el corredor de la muerte de Tennessee, rompió el silencio después de sobrevivir a un intento de ejecución mediante inyección letal que terminó con su traslado de emergencia a un hospital.

La mujer, de 50 años, ofreció sus primeras declaraciones públicas, exactamente un mes después del procedimiento que debía terminar con su vida en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville.

A través de un comunicado dictado a sus abogados, Pike relató las consecuencias físicas y emocionales que ha experimentado desde aquella noche, cuando recibió dos dosis de pentobarbital sin que las autoridades consiguieran completar la ejecución.

“No sé cómo sobreviví a esa noche. No sé qué me depara el futuro”, expresó en su mensaje, en el que describió el desconcierto que sintió al despertar días después en un hospital.

Asegura que vive con dolor constante

En su primera declaración, Pike explicó que las consecuencias del procedimiento fallido continúan afectándola y que el dolor se ha convertido en una constante desde el 30 de septiembre.

Friday, October 30, 2026

Statement from Christa Pike as dictated to her legal team. pic.twitter.com/W9f3jF8fwJ — Shana_X_ (@Shana__X__) October 31, 2026

“Desde aquella noche, no ha habido un solo momento en que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar”, señaló.

La reclusa también dejó claro que las secuelas no se limitan a las lesiones físicas, pues aseguró que atraviesa un profundo sufrimiento emocional.

“Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, expresó.

Pike reconoció que está recuperándose y que poco a poco siente que recupera fuerzas, aunque aclaró que mejorar físicamente no significa que haya superado lo ocurrido.

“Me estoy recuperando y sé que me estoy fortaleciendo. Pero sanar no es lo mismo que estar bien”, manifestó.

En su testimonio, Pike recordó que antes de ingresar a la cámara de ejecución había aceptado la posibilidad de morir. Incluso aseguró que se había despedido de las personas que la acompañaron durante sus años en prisión.

Según relató, no había contemplado la posibilidad de continuar con vida después de aquella noche.

Sin embargo, varios días después despertó sola en un hospital, confundida y con fuertes dolores. Su recuperación requirió atención médica especializada y asistencia respiratoria.

La mujer permaneció hospitalizada hasta que recibió el alta y regresó a la prisión de Nashville, donde continúa bajo atención médica.

Pike también manifestó su frustración por la manera en que se desarrolló el procedimiento y por las consecuencias que terminó provocando.

“No había pensado en la vida más allá de aquella noche, y me duele profundamente la incompetencia que ha puesto a tantas personas en esta terrible situación”, expresó.

El aislamiento en prisión también afecta su recuperación

Otro de los aspectos que abordó en su comunicado fue el aislamiento que enfrenta después de regresar al sistema penitenciario.

Pike explicó que permanece en la enfermería de la prisión, separada de otros internos y con poco contacto humano, una situación que le ha recordado los largos años que pasó en confinamiento solitario.

De acuerdo con sus declaraciones, ha pasado 28 años en condiciones de aislamiento y considera que parte de lo que vive actualmente representa una repetición de aquella experiencia.

La reclusa también agradeció las muestras de solidaridad que recibió después de que se conociera que había sobrevivido al intento de ejecución.

Dijo sentirse sorprendida por los mensajes de personas que conoce desde hace años y de desconocidos de diferentes partes del mundo que le han enviado palabras de apoyo y oraciones.

Asimismo, reconoció la atención que recibió por parte de médicos, enfermeras y trabajadores del hospital, a quienes agradeció por tratarla con compasión, dignidad y respeto.

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