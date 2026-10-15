Christa Pike podría evitar la pena de muerte si las secuelas de su ejecución fallida afectan sus capacidades mentales

Christa Gail Pike, la mujer condenada a muerte por torturar y asesinar a su compañera de estudios Colleen Slemmer en 1995, podría tener argumentos legales para evitar una nueva ejecución si las secuelas del procedimiento fallido de inyección letal le provocaron un deterioro de sus capacidades mentales.

Deborah Denno, profesora de Derecho de la Universidad de Fordham y especialista en pena capital en Estados Unidos, explicó que una persona no puede ser ejecutada si sus limitaciones cognitivas le impiden comprender por qué recibe ese castigo o relacionarlo con el delito que cometió.

«Su abogado afirmó que todavía parece un poco confundida y que no tiene recuerdos claros de lo que le ocurrió», señaló Denno a Fox News Digital. La experta advirtió que, si esas dificultades persisten, podrían convertirse en un obstáculo legal para que Tennessee intente ejecutarla nuevamente.

Pike, de 50 años, tenía prevista su ejecución para el 30 de septiembre de 2026, pero el procedimiento fue interrumpido después de que sobreviviera a la administración de dos dosis del fármaco pentobarbital. Sus abogados han descrito su recuperación física como notable, aunque han señalado que todavía presenta confusión.

El deterioro cognitivo podría impedir una nueva ejecución

Denno explicó que los tribunales estadounidenses han establecido límites a la ejecución de personas con determinadas discapacidades intelectuales o deterioros cognitivos que les impidan comprender el motivo de su condena.

La especialista citó precedentes judiciales relacionados con presos que, debido a enfermedades como la demencia, no podían recordar el delito por el que habían sido sentenciados ni comprender el vínculo entre sus actos y el castigo.

En el caso de Pike, la cuestión dependería de una evaluación de su estado mental y de cómo las posibles secuelas afectan su capacidad para entender la sentencia. Las declaraciones de la experta no significan que exista ya una decisión judicial que la exima de la pena de muerte.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, mantiene suspendidas las ejecuciones en el estado al menos durante el resto del año, mientras se revisan los procedimientos relacionados con la administración de la pena capital.

Una posibilidad sería que el gobernador conmutara la condena de Pike por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, Denno consideró poco probable que esa decisión se produzca.

Si las autoridades estatales solicitan una nueva orden de ejecución, el caso podría regresar a los tribunales y llegar hasta la Corte Suprema de Tennessee.

La defensa podría impugnar el intento de ejecución fallido

Otra estrategia legal que podrían plantear los abogados de Pike es argumentar que el Estado ya ejecutó, en la práctica, el procedimiento previsto para quitarle la vida, aunque la mujer sobrevivió.

Denno explicó que la defensa podría sostener que las autoridades administraron los fármacos y realizaron el procedimiento de ejecución, por lo que un segundo intento plantearía cuestiones constitucionales que deberían ser examinadas por los tribunales.

Ese argumento, relacionado con la prohibición de someter a una persona a un doble castigo por el mismo delito, no garantiza que Pike evite una nueva ejecución. Su viabilidad tendría que evaluarse judicialmente.

La defensa también podría cuestionar la constitucionalidad de repetir la inyección letal, especialmente a la luz de lo ocurrido el 30 de septiembre.

Pike había solicitado que, si se ejecutaba su condena, se consideraran otros métodos: el ahorcamiento o el pelotón de fusilamiento. Denno señaló que esos métodos podrían formar parte de futuras discusiones legales si las autoridades intentan ejecutar nuevamente la sentencia.

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en 1995 en Knoxville, Tennessee. Ambas se conocieron en el centro de formación vocacional Job Corps Center.

Según las pruebas presentadas durante el juicio, Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, participaron en la tortura y el asesinato de Slemmer. Shipp fue condenado por su participación en el crimen, en el que se utilizaron símbolos asociados al satanismo, de acuerdo con los testimonios presentados ante el tribunal.

El caso conmocionó a la comunidad y ha seguido generando atención durante décadas. La ejecución de Pike, prevista para septiembre de 2026, quedó interrumpida después de que la administración de pentobarbital no le causara la muerte.

Tras recibir atención hospitalaria, Pike regresó a prisión. Su futuro judicial permanece incierto mientras sus abogados evalúan las posibles consecuencias legales y médicas del procedimiento fallido.

Por ahora, las autoridades de Tennessee no han anunciado públicamente una nueva fecha de ejecución ni una decisión definitiva sobre el futuro de la condenada.

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