“¿Dónde estoy y quién eres?”: las primeras palabras de Christa Pike tras su ejecución fallida en Tennessee

Christa Pike, la mujer de 50 años que sobrevivió a un fallido intento de ejecución en Tennessee, recuperó la conciencia en un hospital y preguntó dónde estaba, según uno de sus abogados.

Pike despertó el martes, casi una semana después de que las autoridades intentaran ejecutarla mediante una inyección letal en Nashville. El procedimiento del 30 de septiembre terminó sin completar la ejecución y dejó a la mujer gravemente herida y conectada temporalmente a un ventilador.

Randy Spivey, uno de sus abogados de la Oficina del Defensor de Postcondena de Tennessee, dijo el miércoles que Pike comenzó a hablar para sorpresa del equipo médico.

Spivey no estaba presente en el momento en que recuperó la conciencia, pero señaló que, según lo que pudo conocer, las primeras palabras de Pike fueron: “¿Dónde estoy y quién eres?”.

El abogado explicó que Pike continúa experimentando confusión cognitiva y que es consciente de que el estado intentó ejecutarla.

Pike enfrenta una larga recuperación

Los abogados de Pike describieron su recuperación como “médicamente sin precedentes” y advirtieron que todavía es demasiado pronto para determinar cuáles serán las consecuencias a largo plazo.

La mujer permanece hospitalizada y padece neumonía y un coágulo de sangre en uno de sus brazos, según Spivey.

El abogado también indicó que los brazos y las manos de Pike presentan una inflamación considerable y que todavía no saben qué funciones podrá recuperar.

“Hay un largo camino por delante”, señaló Spivey, quien agregó que ni Pike ni sus abogados han comenzado a procesar las posibles consecuencias psicológicas de lo ocurrido.

Pike también ha preguntado por su equipo legal y por la familia de Colleen Slemmer, la joven por cuyo asesinato fue condenada a muerte.

Un juez ordena preservar las pruebas de la ejecución

Mientras Pike permanece hospitalizada, un tribunal de Tennessee ordenó al Departamento Correccional del estado preservar las pruebas relacionadas con el procedimiento del 30 de septiembre.

La orden fue emitida el miércoles por la canciller I’Ashea Myles, quien concedió una solicitud presentada por los abogados de Pike.

La medida incluye fotografías, videos, grabaciones de audio y material de vigilancia de la ejecución, además de medicamentos, jeringas, líneas intravenosas y tubos que permanezcan bajo control del estado.

También deberán conservarse notas, registros, listas de verificación, cronologías, informes de incidentes, declaraciones de testigos y comunicaciones relacionadas con el procedimiento.

La orden abarca además cualquier información relacionada con posibles desviaciones del protocolo, complicaciones, retrasos, problemas con equipos y dificultades para acceder a las venas de Pike.

“Este caso es único, por decir lo menos”, afirmó Myles durante la audiencia.

Los abogados habían presentado la solicitud de emergencia la semana pasada para impedir que cualquier evidencia relacionada con el intento de ejecución fuera destruida o descartada.

Los abogados cuestionan el procedimiento

Según la solicitud presentada ante el tribunal, Pike habría llorado, gemido y respirado con dificultad mientras le administraban las dos dosis de pentobarbital.

El documento también señala que en un momento dijo que sentía que su brazo estaba a punto de estallar.

Los abogados sostienen que fueron necesarias al menos siete agujas para conseguir acceso intravenoso y que una de ellas habría sido retirada doblada en un ángulo de 90 grados.

La solicitud afirma además que los brazos de Pike estaban inflamados y presentaban quemaduras y ampollas cuando llegó al hospital.

Luke Ihnen, otro de sus abogados, dijo durante la audiencia que, a partir de la información disponible sobre el estado actual de Pike, las circunstancias descritas en la demanda previa parecen estar relacionadas con el fallido procedimiento.

El Departamento Correccional de Tennessee ha sostenido que siguió cada paso del protocolo de ejecución establecido y aprobado por las autoridades estatales.

Tennessee suspendió temporalmente las ejecuciones

Pike es la única mujer que permanece en el corredor de la muerte de Tennessee. Fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995.

Sus abogados continúan solicitando al gobernador Bill Lee que conmute la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Tras el fallido intento de ejecución, Lee ordenó suspender temporalmente las ejecuciones programadas en Tennessee y el comisionado del Departamento Correccional, Frank Strada, renunció.

La oficina del gobernador también designó al exfiscal federal Ed Stanton para realizar una revisión independiente del procedimiento.

La investigación deberá determinar si se siguió el protocolo establecido y si son necesarias modificaciones para garantizar que los procedimientos de ejecución sean legales y efectivos.

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– Christa Pike temía una ejecución fallida: semanas antes la llamó su “peor pesadilla”.