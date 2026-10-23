Christa Pike: El equipo de ejecución dio una advertencia antes del intento de inyección letal

El equipo de ejecución de Tennessee encargado de colocar una vía intravenosa en los brazos de la condenada a muerte Christa Pike, a través de la cual se le inyectaría una dosis letal de pentobarbital, advirtió repetidamente que su vena podría reventar antes de proceder con el procedimiento, según reveló su abogado.

Los miembros del equipo de vía intravenosa utilizaron hasta 10 agujas mientras intentaban establecer una vía para administrarle a Pike una dosis masiva del sedante. Aproximadamente 20 minutos después de comenzar el intento, empezaron a discutir entre ellos si la vena de la reclusa podría reventar.

Dos miembros no identificados del equipo comenzaron a palpar la zona por donde intentaban colocar la vía y ambos coincidieron en que no podían determinar si habían encontrado la vena. “Uno de ellos dijo algo así como: ‘O es sangre o está reventada, necesito saberlo'”, relata el nuevo testimonio del abogado.

Los nuevos detalles, potencialmente cruciales, sobre cómo el equipo de ejecución de Tennessee no logró ejecutar a Pike, de 50 años, el 30 de septiembre, se encuentran en el relato más detallado hasta la fecha, ofrecido por su abogado, Randy Spivey.

En una declaración publicada como parte de un proceso judicial independiente, Spivey ofreció una cronología minuto a minuto de la terrible experiencia de Pike, que presenció personalmente en la cámara de ejecución.

El relato sugiere que el equipo de administración intravenosa estaba plagado de dudas incluso antes de que comenzara a fluir el pentobarbital, ya que lucharon por encontrar una vena durante casi una hora.

Un miembro del equipo, identificado por Spivey como “miembro dos”, expresó por primera vez el temor de que la vena de Pike se reventara a las 18:53.

El equipo desechó entonces la aguja de calibre 20 que habían estado usando, diciendo: “No es lo suficientemente larga. ¿Cuál es la más larga que tienen?”.

Tres minutos después, a las 18:57, el miembro dos repitió: “Podría reventarse”. Spivey informó: “El miembro dos y el miembro tres del equipo de vía intravenosa inspeccionaron el sitio de inserción y lo palparon. Ambos dijeron que ‘no podían determinarlo’”.

La búsqueda comenzó a las 6:35 p. m. y finalizó a las 7:24 p. m., momento en el que el equipo abandonó la cámara asumiendo que todo iba según lo previsto.

Pero Pike permaneció con vida, emitiendo ronquidos y sonidos de asfixia.

Finalmente, la ejecución se suspendió y, tras 10 días en el hospital, Pike regresó a prisión en Nashville. Es la única reclusa en la historia reciente que ha sobrevivido a una dosis completa de la inyección letal.

Aunque ahora puede hablar y caminar, su pronóstico a largo plazo sigue siendo incierto. Su fallida ejecución ha provocado una profunda reflexión a nivel nacional sobre la pena de muerte en Estados Unidos y obligó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a suspender todas las ejecuciones en el estado a la espera de una revisión.

La cronología detallada de Spivey ofrece nuevos y angustiosos detalles sobre los esfuerzos que realizó el equipo de infusión intravenosa para encontrar una vena, así como su profunda ansiedad sobre si estaban haciendo lo correcto.

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