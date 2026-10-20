Abogados de Christa Pike solicitan más tiempo para preparar caso contra el estado de Tennessee por la ejecución fallida

Los abogados de Christa Pike solicitan más tiempo para preparar su caso contra el estado de Tennessee por la ejecución fallida.

Un documento judicial obtenido por WKRN muestra que sus abogados piden cuatro meses para preparar los argumentos sobre la violación de los derechos constitucionales de Pike, alegando que se necesita más tiempo para evaluar el alcance de las lesiones causadas por la inyección letal fallida. Inicialmente se les concedieron 30 días.

Pike sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales el 30 de septiembre. Fue hospitalizada y conectada a un respirador durante varios días.

Sus abogados anunciaron que recuperó la consciencia el 6 de octubre, antes de ser dada de alta el 10 de octubre.

La próxima audiencia de Pike estaba programada para el 23 de octubre, según WKRN.

Sus abogados han declarado que Pike sufrió graves daños en el brazo. El abogado Randy Spivey afirmó durante una conferencia de prensa que vio al personal de la ejecución usar al menos siete agujas en su brazo izquierdo, una de las cuales estaba doblada al ser retirada.

Un juez del Tribunal de Equidad del Condado de Davidson accedió a la solicitud de los abogados de Pike, quienes exigían al estado preservar posibles pruebas relacionadas con la ejecución fallida.

Sus abogados sostienen que el fallo en el proceso de inyección letal demuestra que el Departamento Correccional de Tennessee no colocó correctamente las vías intravenosas ni se percató de su mala colocación antes de administrar las inyecciones letales.

En 1995, Pike fue declarada culpable de asesinato y condenada a muerte por el brutal homicidio de Colleen Slemmer, de 19 años.

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de que Pike, junto con otras dos personas, atrajo a Slemmer a una zona apartada del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, donde Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, la apuñalaron y golpearon hasta la muerte con un trozo de asfalto.

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– Christa Pike recibió el alta hospitalaria y ya está de regreso en la prisión.