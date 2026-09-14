Sin eliminación en “Top Chef VIP 5”, ¿qué pasó?

Ayer se vivió un nuevo reto por la inmunidad grupal en “Top Chef VIP 5″. El equipo rojo y el equipo azul se enfrentaron en una dinámica de entrega de comida a domicilio, en donde los más sacrificados, físicamente hablando, fueron Guty Carrera, Roberto Romano, Miguel Arce y Carlos Ponce.

Miguel y Aylín Mujica fueron los líderes de sus respectivos equipos. Miguel por haberse ganado la inmunidad el pasado viernes, y Mujica por superar el reto de los postres que la dejó con posibilidad de liderar a los compañeros de su elección.

Lamentablemente, la dinámica de ayer me pareció injusta con Miguel Arce. Sosteniendo una inmunidad, no obtuvo beneficio alguno, mientras que otros en las mismas condiciones han podido ostentar poderes que les han dado ventajas por encima de sus contrincantes.

Miguel, la próxima vez, ¡no expongas tus planes tan abiertamente!

Ahora, también hay que decir que esto puede ser culpa de Miguel. El viernes, después de ganar su inmunidad, a las cámaras les dijo explícitamente que podía usar su beneficio para armar un equipo con los mejores participantes para sabotear el trabajo de todos y así enviarlos a eliminación. Como plan “maquiavélico”, hay que decirlo, es espectacular. Como televidente, te asombran sus maquinaciones, pero está claro que un movimiento de esta magnitud pone en riesgo cualquier plan de la producción.

El actor de origen peruano es sin lugar a dudas el mejor villano que ha tenido este programa. Porque maneja un rango de emociones interesantes. Sobre todo porque frente a los chefs, en ocasiones encontramos su rostro más vulnerable y frente a la cámara siento que tenemos al “Guasón”, pero al interpretado por Jack Nicholson. Es decir, malo pero simpático a la vez, aunque de vez en cuando.

Con 42 años, Miguel Arce me parece que está en su mejor momento. Se mueve en este programa como si hubiese descubierto el mayor secreto de la vida. No sin nervios, no sin miedos, no sin ansiedades, pero sí con la certeza de que en este, su trabajo, tanto lo padece como se divierte. Juega como si no tuviese nada que perder y eso en definitiva sí lo convierte en un verdadero rival, no solo dentro de la cocina de “Top Chef VIP 5”, sino en la vida misma. Y sobre todo, dentro de cualquier reality.

Sigue leyendo más de “Top Chef VIP 5” aquí:

Nievelis es la nueva eliminada de “Top Chef VIP 5”; Miguel dice que esto es culpa de Lupillo Rivera

Cristina Porta entra en el drama de Lupillo Rivera y Taina Pimentel

¿Ninel Conde se defiende y alega mala edición en ‘Top Chef VIP 5’?