Nuestra comunidad. Nuestra voz. Nuestro futuro. 

Las comunidades se fortalecen cuando las personas se sienten parte de ellas, saben que su voz cuenta y pueden contribuir al futuro del lugar donde viven.

Como líder latino en Los Ángeles, sé lo mucho que importan la comunidad y la familia. También sé que todos compartimos la responsabilidad de construir un mejor futuro para las próximas generaciones. La comunidad latina ha contribuido a definir la cultura, la identidad y la fuerza de esta ciudad. Somos parte de su historia, y nuestra participación es fundamental para su futuro.

Ahora que se acercan las elecciones del 3 de noviembre, recordemos que la participación cívica va más allá de votar. También significa informarnos, hablar sobre los temas que afectan a nuestras familias y vecindarios, y buscar maneras de contribuir a nuestra comunidad.

En YMCA del Área Metropolitana de Los Ángeles, creemos que el bienestar comunitario y la participación cívica van de la mano. Como Centro para el Bienestar Comunitario, nuestro trabajo se basa en cinco pilares: sentido de pertenencia, equidad educativa, participación cívica, estabilidad económica y equidad en salud. Estos pilares reflejan nuestra convicción de que una comunidad prospera cuando todos tienen la oportunidad de vivir bien, hacer el bien e impulsar el cambio.

En la YMCA no le decimos a nadie qué pensar ni cómo votar. Creamos espacios para que las personas y las familias se informen, participen y tomen sus propias decisiones. Todos merecen contar con información confiable para que puedan participar con confianza.

Por eso me uní a la campaña Confía en el Conteo como Campeón del Conteo. Esta iniciativa no partidista explica cómo funciona el proceso electoral y qué medidas ayudan a garantizar que los votos se cuenten correctamente. En la YMCA compartimos esa convicción: contar con información confiable y saber adónde acudir para resolver dudas nos permite participar con mayor confianza.

Para obtener información sobre cómo votar en el condado de Los Ángeles, pueden consultar LAvote.gov o llamar al 800-815-2666, opción 3. La oficina del Registro Civil y Electoral del condado ofrece información en español, inglés y otros idiomas.

Pero nuestra responsabilidad con la comunidad no empieza ni termina el día de las elecciones.

Vemos la participación cívica a diario en nuestros centros de la YMCA: en jóvenes que aprenden a ser líderes y a contribuir a su comunidad, en familias que se unen para apoyar a sus vecinos y en personas que ofrecen su tiempo y sus talentos para fortalecer sus vecindarios.

Como latino y líder comunitario, creo en lo que podemos lograr en Los Ángeles cuando nos apoyamos unos a otros. Nuestras familias, nuestras experiencias y nuestros puntos de vista son parte de la historia de esta ciudad. Todos podemos contribuir a escribir su próximo capítulo.

Ahora que se acerca el 3 de noviembre, invito a nuestra comunidad a mantenerse informada, conversar con familiares y vecinos, y ayudar a construir el futuro de Los Ángeles.

Sentirse parte de una comunidad va más allá de recibir una bienvenida. Es saber que contamos, que nuestra voz tiene valor y que podemos contribuir a las decisiones que afectan nuestra vida.

En la YMCA creemos que todos podemos ayudar a construir un Los Ángeles más fuerte. Juntos podemos vivir bien, hacer el bien e impulsar el cambio.

(*)Víctor Domiíguez es presidente y director ejecutivo de YMCA del Área Metropolitana de Los Ángeles, el Centro para el Bienestar Comunitario, y Campeón del Conteo de la campaña Confía en el Conteo.