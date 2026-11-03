Nithya Raman reafirma su intención de convertirse en alcaldesa de L.A.

En la noche previa a la elección de la alcaldía de Los Ángeles, la concejala Nithya Raman reiteró sus deseos de que los electores la respalden en las urnas, tras afirmar que el estatus quo no funciona.

En una entrevista exclusiva para La Opinión, durante la celebración del Día de Muertos en el área de Union-Hoover, en el centro de la ciudad, Raman, nacida en la India, quien se mudó a Estados Unidos cuando era niña y en donde más tarde obtuvo sus títulos en Harvard y en el MIT, y que, además fue la primera mujer surasiática en ser elegida en el Ayuntamiento de Los Ángeles, en 2020, dio a conocer que la aventura por querer gobernar a la urbe angelina ha sido el mayor privilegio de su vida.

¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue esta aventura para usted?

“Fue un gran desafío. Requiere mucha energía, pero fue el mayor privilegio de mi vida poder recorrer Los Ángeles y hablar con personas en cada vecindario sobre sus esperanzas y sueños para esta ciudad”.

¿Cuál fue su motivación?

“Amo Los Ángeles. Me mudé aquí siendo adulta. Esta ciudad nos brindó a mi familia y a mí, muchísimas oportunidades. Pero si no trabajamos para mejorarla, dejará de ser un lugar de oportunidades para otros; tenemos que arreglarla. Tenemos que arreglarla”.

La alcaldesa Karen Bass dijo que usted era una foránea y que no conocía Los Ángeles.

“Conozco muy bien Los Ángeles. Es una ciudad de inmigrantes. Sabes, diré que la alcaldesa [Karen Bass] es la única persona que ha cuestionado si soy lo suficientemente “angelina” como para postularme a un cargo público. Los votantes de toda la ciudad solo quieren a alguien que ame a Los Ángeles y desee que la ciudad les sirva mejor; ese mensaje ha calado hondo entre ellos.

¿Cuál es la mayor diferencia entre usted y ella?

“Yo no formo parte del grupo de poder político, y el grupo de poder político de Los Ángeles da por sentados a los votantes. No se esfuerza lo suficiente por ganarse su confianza. Los angelinos trabajan duro cada día para mejorar sus vidas y las de sus familias. El Ayuntamiento debería esforzarse tanto como ellos, pero ahora mismo no lo hace. Bajo la gestión de Karen Bass, todos y cada uno de los servicios municipales han empeorado desde que ella asumió el cargo. Ya sea el alumbrado público, las aceras o los servicios de emergencia, la situación no es lo suficientemente buena”.

La gente paga más y recibe menos. Quiero que vuelvan a creer en el Ayuntamiento. Quiero un Ayuntamiento que trabaje para cada residente de la ciudad. Podemos lograrlo, pero solo si nos oponemos a este statu quo que no funciona”.

La candidata Raman busca el apoyo de la comunidad. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

¿Cuáles considera que han sido los principales errores cometidos por la alcaldesa Bass?

“Hay muchos: las 30,000 farolas averiadas por su mala gestión, las calles sin pavimentar, la basura que no se recoge… Todos estos son problemas. La falta de atención al problema de las personas sin hogar, a pesar de haber gastado cientos de millones de dólares en su programa estrella —sin ninguna transparencia—, es otro gran problema. Pero diría que los momentos en los que los habitantes de Los Ángeles sintieron que su alcaldesa había abandonado la ciudad fueron durante los incendios en Palisades y en Boyle Heights. En ambos casos, ella estaba fuera de la ciudad.

En el caso de Palisades, salió del país a pesar de las advertencias sobre el riesgo de incendios. En cuanto a Boyle Heights, abandonó la ciudad para asistir a una fiesta del presidente Obama en Chicago después de que comenzaran los incendios. Se marchó una vez iniciados los fuegos.”.

Pero regresó al día siguiente.

“¿Por qué permaneció fuera durante todo un día? Aun así, fue a la fiesta. Un almacén ya estaba ardiendo. Durante ese incendio, cuando el humo invadía los vecindarios, les dijo a los residentes latinos que no era peligroso para la salud, contradiciendo todas las recomendaciones de salud pública sobre la calidad del aire. ¿Por qué hizo eso? ¿Y cómo podemos confiar en que vuelva a dirigir nuestra ciudad durante una crisis, cuando ha demostrado ser una mala líder en las dos situaciones más críticas que la ciudad ha enfrentado en los últimos cuatro años?”

¿Qué opina sobre la respuesta de la ciudad, en particular ante el incendio de Palisades en 2025 y el ocurrido en Boyle Heights?

“Creo que los residentes tanto de Palisades como de Boyle Heights se han sentido abandonados por su alcaldesa. En ambos casos, y a pesar de las diferencias demográficas y de nivel económico entre esos dos vecindarios, sus habitantes se sintieron abandonados por su alcaldesa”.

¿Esto se debe a que, en la ciudad de Los Ángeles, los inmigrantes son considerados de menor valor? Dicho de otro modo, ¿ser latino en Los Ángeles implica tener menos valor como ser humano?

“Yo estoy en el Ayuntamiento; tengo una posición privilegiada para observar su gestión, y lo que he visto una y otra vez es a una alcaldesa que no valora a sus votantes. Fuimos testigos de esa falta de atención hacia un vecindario mayoritariamente latino y de bajos ingresos —personas que quizás no contaban con los recursos necesarios para evacuar por su cuenta—, a quienes simplemente no se les brindó el apoyo que merecían por parte de la ciudad”.

En cuanto a las personas sin hogar, había una promesa de remediar el problema…

“El año pasado, tras invertir 400 millones de dólares en «Inside Safe» —su programa estrella—, el número de personas que viven en la calle aumentó. En mi distrito, en cambio, esa cifra se redujo en un 49 por ciento. Ese es el tipo de resultados que merecen los habitantes de Los Ángeles, y quiero llevar esos resultados a cada manzana y a cada calle.

Esta alcaldesa no vela por el dinero de los contribuyentes; no exige que esos fondos produzcan resultados concretos. Sé cuánto se esfuerzan por pagar sus impuestos.

Esos recursos deben servir para que las personas dejen de vivir en la calle y encuentren un lugar donde refugiarse. Como su alcaldesa, me aseguraré de lograr esos resultados”.

En los últimos días, usted ha recibido demasiados ataques por su parte, especialmente a raíz de sus comentarios sobre despedir al jefe de policía, Jim McDonnell. ¿Qué responde a esto? ¿Está afectando a sus cifras en las encuestas?

Nithya Raman habló en exclusiva con la La Opinión el lunes. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Mira, esta alcaldesa ha llevado a cabo una campaña implacablemente negativa contra mí, tratando de infundir miedo en los votantes sobre lo que ocurrirá si gano, porque no puede basar su campaña en su propia gestión. Su trayectoria ha sido un fracaso para Los Ángeles; por eso, su única estrategia es recurrir al miedo y presentarme como alguien ajeno a esta ciudad de inmigrantes. Está retratando a un inmigrante como un extraño en Los Ángeles, alguien que no está calificado para servir a la ciudad.

Bien, ahora mismo está sonriendo. ¿Esa sonrisa que tiene es de victoria, o es porque le pone nerviosa la posibilidad de perder?

“Pase lo que pase mañana, me siento muy feliz por la campaña que he llevado a cabo. Fue una campaña llena de alegría. Fue una campaña centrada en propuestas. Fue una campaña que planteó una visión para el futuro de Los Ángeles, que inspiró a muchísimas personas. Esta tarde [del lunes] estuve con 300 jóvenes en la UCLA, quienes se preparaban para salir a tocar puertas en los vecindarios cercanos; están motivados por una visión de un Los Ángeles que vuelva a funcionar para ellos, que sea realmente asequible para la gente joven y donde todos puedan construir sus sueños.

¡Qué momento tan increíble para salir y conversar con la gente! Esta mañana estuve en el programa de Don Cheto; fue muy divertido volver a hablar sobre cómo podemos recuperar la confianza en esta ciudad. Pude conversar con personas que se han mostrado sumamente pesimistas respecto a Los Ángeles, y hablarles sobre cómo podría ser un futuro mejor al que tenemos hoy. ¡Qué bendición!”

¿Cuál será el factor clave para su victoria?

Un mensaje que resuena tanto en personas mayores como en jóvenes y adultos de mediana edad. Creo que los latinos y los jóvenes serán quienes decidan esta elección. Así que, latinos, ¡salgan, hagan oír sus voces, salgan a votar!

En Boyle Heights le tienen en gran estima…

“Eso espero. Me he esforzado. Quiero ser alcaldesa; quiero serlo para poder servir a la gente de Boyle Heights y a todos. Se merecen una alcaldesa que realmente se preocupe por ellos”.