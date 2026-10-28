Karen Bass y Nithya Raman empatan en contienda por la alcaldía de Los Ángeles, según encuesta

A menos de una semana de las elecciones, la alcaldesa en funciones, Karen Bass, y la concejala Nithya Raman están empatadas en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles, de acuerdo con una encuesta.

El sondeo elaborado por el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley y el periódico Los Angeles Times, publicado este miércoles 28 de octubre, muestra que Bass y Raman tienen el 40% de las preferencias, mientras que el 19% de los votantes potenciales se manifestó indeciso en su preferencia por alguna de las dos candidatas.

La encuesta confirmó el repunte de Karen Bass en el cierre de su campaña, después que en un estudio publicado en septiembre tenía una desventaja de 11 puntos con Raman.

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De acuerdo con LA Times, el cambio que se registró en la encuesta publicada este miércoles se debe a que la actual alcaldesa en funciones ha logrado ganar el apoyo de los votantes que tenían a Spencer Pratt como su principal candidato en las elecciones primarias de junio.

Rumbo al cierre de campañas

Karen Bass y Nithya Raman aprovechan los días previos a las elecciones del 3 de noviembre para presentar sus últimas propuestas, sin dejar a un lado las críticas contra su oponente en sus nuevos anuncios.

Bass lanzó críticas contra Raman por su postura sobre la seguridad pública y por una entrevista con CNN en la que se retractó de su comentario sobre el “estándar de oro” del exjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Daryl Gates.

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Raman también estuvo a la ofensiva al llevar su campaña a la sede del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) en el centro de Los Ángeles, donde culpó a la alcaldesa de haber permitido que las facturas de energía eléctrica se dispararan durante los meses del verano.

“Debido a la renuencia de este alcalde a plantear estas cuestiones ante el consejo, ni siquiera sabemos cómo podemos abordar estos costos“, declaró la concejala.

Bass se presentó en el Ayuntamiento para anunciar el lanzamiento de un nuevo programa destinado a optimizar los servicios para personas sin hogar.

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El objetivo de la iniciativa es que la ciudad tenga el control total sobre la vivienda para las personas sintecho, eliminando la intervención del condado de Los Ángeles.

“Es muy difícil tener un sistema transparente si existen múltiples niveles de gobierno que operan bajo el mismo sistema“, expresó la alcaldesa de Los Ángeles.

Según la empresa de seguimiento de datos políticos PDI, hasta la noche de este martes 27 de octubre, aproximadamente el 11% de los votantes de Los Ángeles ya habían entregado sus boletas para las elecciones del 3 de noviembre.

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Todo indica que Bass y Raman tendrán un estrecho cierre a pocos días de que los electores entreguen sus boletas en los buzones especiales o que acuden personalmente a los centros de votación.

La participación de los partidarios demócratas y republicanos en Los Ángeles están registrando una participación electoral superior a la de las últimas elecciones de mitad de mandato de 2022.

Según PDI, el sector de los votantes mayores de 65 años presenta la tasa de participación más alta hasta la fecha.

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