Candidatas a la alcaldía de Los Ángeles exponen propuestas a comunidad judía

Las candidatas a la alcaldía de Los Ángeles, Karen Bass y Nithya Raman, compartieron sus propuestas y respondieron por separado a las inquietudes en un foro que se realizó la noche de este martes y que prepararon varias organizaciones judías.

A poco más de un mes de las elecciones generales, Bass y Raman abordaron cuestionamientos de los miembros de la comunidad judía en relación con el antisemitismo, la falta de vivienda, la asequibilidad y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Uno de los temas que más controversia adquirió durante el foro fue la guerra de Israel en Gaza, y la cuestión de si la palabra “genocidio” debería usarse para describirla.

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“He utilizado ese término. No soy una experta en estos temas, así que consulté con expertos en la materia. Eso fue lo que me llevó a usar ese término para referirme a lo que está sucediendo en Gaza“, declaró Raman, en referencia a su uso anterior de ese término.

Durante su participación en el foro, también se le preguntó a Bass si creía que “genocidio” era un término apropiado para utilizar en relación con el conflicto en Gaza.

“Cuando pienso en asuntos exteriores, me centro en cómo impactan en la ciudad de Los Ángeles. Y no, no lo hago“, respondió la actual alcaldesa en funciones.

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Entre los asistentes al foro y posibles votantes en las elecciones generales del 3 de noviembre, otros temas que llamaron la atención fueron la falta de vivienda, la asequibilidad y las posturas de las dos candidatas a la alcaldía sobre Israel.

Incluso, a algunos de los asistentes, las posturas presentadas por Bass y Raman parecieron influir en su forma de pensar.

Un asistente declaró que estaba completamente en contra de lo que expresó la concejala en relación con el uso del término genocidio.

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“Lo que dijo Nithya me pareció realmente abominable cuando le preguntaron sobre el genocidio”, expresó el votante, que no ofreció su nombre, en una entrevista con la cadena Fox.

Otro participante dijo que el comentario de Karen Bass le llamó la atención.

“Resultó asombroso que la alcaldesa de Los Ángeles negara que se tratara de un genocidio“, expresó.

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Uno de los próximos votantes reconoció que no tenía una candidata favorita antes del foro realizado la noche de este martes, pero aseguró que ahora estaría a favor de Karen Bass.

El foro se llevó a cabo en un momento en que Raman mantiene una ventaja de 11 puntos porcentuales sobre Bass, de acuerdo con la encuesta más reciente elaborada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley y publicada por Los Angeles Times.

El sondeo entre posibles votantes en Los Ángeles señaló que la concejala contaba con un 39% de apoyo, mientras que Bass tenía el 28%. Un 33% de los encuestados todavía se declararon indecisos.

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Karen Bass y Nithya Raman también se enfrentan por contar con el apoyo de los votantes que apoyaron a otros aspirantes a la alcaldía, como Spencer Pratt, que quedó fuera en las primarias del 2 de junio.

Se espera que las primeras boletas electorales comiencen a enviarse por correo desde este jueves 1 de octubre a los votantes en Los Ángeles.

Bass y Raman tienen pocos días para ganar el apoyo de los votantes, en particular de los electores que devolverán por correo sus respectivas boletas tan pronto las reciban en sus hogares sin esperar al día de las elecciones.

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