Bass y Raman se enfrentan en debate por la alcaldía de Los Ángeles

La actual alcaldesa, Karen Bass, y la concejala Nithya Raman tuvieron un acalorado encuentro, con críticas mutuas frente al problema de las personas sin hogar y la seguridad pública, en un primer debate por la alcaldía de Los Ángeles a dos meses y medio de las elecciones generales de noviembre.

En el tenso intercambio de críticas, en el debate organizado por la Asociación de Propietarios de Viviendas de Sherman Oaks, Bass declaró que Raman tenía dificultades para trabajar en colaboración con sus colegas, tratando los asuntos municipales como ejercicios académicos.

Councilmember Raman doesn’t show up for work. She’s missed several thousand votes. She skipped her last meeting as Chair of the Homelessness & Housing Committee.



That’s why the majority of her council colleagues support our campaign and not a single one will endorse her. pic.twitter.com/0rPNMzca00 — Karen Bass (@KarenBassLA) August 20, 2026

Bass destacó la ausencia de Raman en múltiples votaciones durante sus seis años como miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles, argumento que la concejala replicó al decir que muchas de sus ausencias se debieron a su participación en juntas regionales y organismos de supervisión.

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Nithya Raman reprendió a la alcaldesa por su historial en materia de la crisis de personas sin hogar, afirmando que ella logró grandes reducciones en su distrito de Hollywood Hills cuando las cifras empeoraban en el resto de la ciudad.

“¿Adivinen qué se necesita para eso? Trabajo. Se necesita acción. Se necesita liderazgo. Se necesita gestión. Se necesitan datos. Se necesita supervisión. Eso es lo que falta en el Ayuntamiento ahora mismo”, expresó Raman.

Homelessness has risen, people continue to sleep on the streets, and we have had no meaningful action from City Hall for four years. I'm running for mayor to change that. pic.twitter.com/us53VyNQSX — Nithya Raman (@nithyavraman) August 20, 2026

La alcaldesa Bass dijo que su programa Inside Safe, que ha rescatado de la calle a más de 6,200 indigentes, es una de las razones por las que Raman tuvo éxito en su distrito.

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Bass también criticó el liderazgo de Raman en el comité municipal sobre personas sin hogar, al decir que sus reuniones se cancelaron repetidamente, incluso la de este miércoles, por la ausencia de la concejala.

“Tienes muchos planes y muchas ideas, pero has hecho muy poco“, añadió la alcaldesa de Los Ángeles en funciones.

Raman cuestionó el programa Inside Safe de Bass, al que calificó de demasiado caro e insostenible para la ciudad.

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“Esta alcaldesa ha gastado $400 millones de dólares en Inside Safe y se ha negado a someterse a auditorías”, aseguró la concejala.

Karen Bass defendió el programa para atender la crisis de la indigencia en la ciudad y refutó la descripción que Raman hizo en relación con sus costos.

“Usted ha dicho en muchas ocasiones que Inside Safe cuesta entre $85,000 y $100,000 dólares, cuando sabe perfectamente que el condado reembolsa el costo de esas superficies”, expresó Bass.

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Raman le respondió que la ciudad también paga impuestos del condado, por lo que termina pagando todos los costos.

En las elecciones primarias del 2 de junio, Karen Bass y Nithya Raman fueron las candidatas que recibieron más votos, con la alcaldesa al frente, con el 34%, seguida por la concejala, con el 29%.

Las dos se enfrentarán en las elecciones del 3 de noviembre para definir quién ocupará la alcaldía de Los Ángeles.

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En cuanto a la financiación de las campañas electorales, los informes dicen que Bass había recaudado más de $510,000 dólares, mientras que Raman recaudó poco más de $170,000 dólares en el mismo periodo.

El debate de este miércoles entre Bass y Raman fue acalorado desde que comenzó, con ambas candidatas interrumpiéndose mutuamente durante toda la noche.

Raman, en un momento, le expresó a Bass: “Tiene que dejarme responder, alcaldesa Bass. Este es mi momento”.

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Con respecto al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Bass achacó los problemas de reclutamiento al voto de Raman en contra de aumentar la plantilla del departamento.

“Tienes mucho descaro al hablar de la contratación de agentes de policía cuando por fin llegamos al punto de tener una promoción de tamaño considerable y tú votaste en contra“, dijo Bass.

“Por cierto, se aprobó“, intervino Raman.

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“Aun así, votaste en contra. Eres una hipócrita. Quieres estudiarlo todo. Creo en los datos, pero el Ayuntamiento y la ciudad de Los Ángeles no son instituciones académicas. Tenemos que actuar”, reviró la alcaldesa.

Nithya Raman defendió su historial en materia de financiación relacionada con la seguridad pública de Los Ángeles. Aseguró que ha votado a favor de presupuestos que han ampliado la fuerza policial, pero que su voto fue en contra de un contrato que llevó a la ciudad a la bancarrota.

Aliadas en el pasado, Bass y Raman pasaron gran parte de la noche discutiendo sobre el poder del alcalde, en contraste con el que tiene un concejal.

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Las elecciones generales están programadas para el martes 3 de noviembre, pero los primeros centros de votación anticipada en persona en Los Ángeles abren desde el sábado 24 de octubre.

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