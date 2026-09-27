Bass y Raman casi empatan en recaudación de fondos por la alcaldía de Los Ángeles

A poco más de un mes de las elecciones, las candidatas Karen Bass y Nithya Raman casi empatan en la recaudación de fondos en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles.

Los informes más recientes señalaron que Bass, alcaldesa en funciones; y Raman, miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles, han recaudado cada una aproximadamente $2.5 millones de dólares en contribuciones directas y por los llamados “fondos de contrapartida” de la ciudad.

Al 19 de septiembre del 2026, Bass había recibido cerca de $1.5 millones de dólares en contribuciones directas y casi $1 millón de dólares del programa de fondos de contrapartida de la ciudad.

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Raman obtuvo aproximadamente $1.1 millones de dólares en contribuciones directas y por concepto de contrapartida de la ciudad recibió $1.4 millones de dólares.

Los fondos de contrapartida de la ciudad proporcionan $6 dólares de recursos de los contribuyentes por cada dólar que reciben de sus simpatizantes locales.

La Comisión de Ética de Los Ángeles calculó que Bass ha recibido unos $2.51 millones de dólares, mientras que Raman recaudó $2.53 millones de dólares.

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Los fondos de contrapartida buscan igualar las condiciones y fomentar una mayor participación en las elecciones locales.

“Casi 4,000 donantes individuales nos ayudaron a obtener más fondos de contrapartida que cualquier otro candidato en la historia de la ciudad, y estoy profundamente agradecido a todos los que contribuyeron”, declaró Raman en un comunicado que emitió este viernes.

Raman mencionó que Bass tiene el respaldo de la clase política y de grandes corporaciones, pero aseguró que su campaña está impulsada por el apoyo popular de los residentes de Los Ángeles que desean un cambio de rumbo en la ciudad.

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La campaña de Karen Bass destacó, en un comunicado emitido el jueves, sus esfuerzos de recaudación de fondos, mencionando que se encuentra en una posición sólida para transmitir su mensaje en la recta final hacia las elecciones del 3 de noviembre.

“La alcaldesa y todo su equipo han estado trabajando arduamente para hacer todo lo necesario para ganar“, declaró la estratega principal de la campaña de Bass, Julie C. Rodríguez.

De acuerdo con la estratega, los recursos les brindan lo que necesitan para llevar a cabo una campaña sólida en la recta final, que incluye su programa de trabajo y propaganda en medios para resaltar los logros de la alcaldesa y su visión para un segundo mandato y contrastarlos con las posturas de Raman.

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Los informes financieros indicaron que Nithya Raman tenía más efectivo disponible, unos $1.9 millones de dólares, en comparación con los $1.2 millones de dólares disponibles para Bass, mientras ambas se preparan para lanzar más iniciativas para llegar a los electores.

Los fondos disponibles pueden ser utilizados por los comités de gasto externos en apoyo de su respectivo candidato, así como para intensificar los ataques contra su rival en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles.

Dichos comités de gasto independiente pueden gastar todo el dinero que deseen, pero deben mantenerse al margen de las campañas de los candidatos.

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