Alcaldesa Bass reporta disminución delictiva en Los Ángeles

La alcaldesa Karen Bass reportó este viernes una disminución de la delincuencia en la ciudad de Los Ángeles, y en particular en el Valle de San Fernando, que registra una caída del 43% en los índices de robos con allanamiento de morada en comparación con agosto del año pasado.

En un comunicado, Bass informó que en la ciudad de Los Ángeles se registró una disminución del 27% en los índices de robo, además del nivel más bajo en homicidios, que alcanza su tasa más baja en 60 años, impulsados por despliegues policiales específicos y estrategias ampliadas de respuesta civil.

La alcaldesa aseguró que una ciudad más segura requiere de prevención, intervención e inversión en las comunidades.

Sigue leyendo: Karen Bass pone freno a las citaciones penales contra vendedores ambulantes en Los Ángeles

“Mientras que los agentes de policía se centran en los delitos violentos, equipos civiles capacitados como CIRCLE pueden responder a situaciones no violentas que involucren a personas con crisis de salud mental“, expresó Karen Bass.

“Estamos viendo los resultados y seguiremos trabajando en lo que funciona para mantener seguros a los angelinos”, añadió la alcaldesa, en su comunicado.

Bass ordenó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) desplegar estratégicamente sus recursos después de una serie de robos en viviendas que ocurrieron a principios de este año en Ventura Boulevard.

Sigue leyendo: Joven de 21 años creó una encuesta falsa que sacudió la carrera por la alcaldía de Los Ángeles

Según Bass, la Oficina de Operaciones del Valle del LAPD implementó el despliegue de vehículos de alta visibilidad, patrullas adicionales de oficiales y unidades especializadas, disuasión con apoyo aéreo, lectores móviles de matrículas y la participación de la comunidad de San Luis Obispo.

Oficiales de la Policía de Los Ángeles también colaboraron con la División de Robos y Homicidios y la División de Delitos Comerciales en investigaciones de robos en los que se reportaron pérdidas de gran valor.

Se creó la Oficina de Seguridad Comunitaria para gestionar la respuesta no violenta a las crisis, la prevención de la violencia y los programas de reinserción.

Sigue leyendo: Bass y Raman se enfrentan en debate por la alcaldía de Los Ángeles

Bass mencionó que la financiación de los equipos civiles de respuesta a crisis CIRCLE se vio reforzada con $2 millones de dólares en subvenciones federales para extender su cobertura en el Valle de San Fernando.

En los vecindarios más afectados por la violencia, el programa GRYD contribuyó a una reducción del 27% en los homicidios en la ciudad, anunciada previamente, mediante la intervención con pandillas, programas para jóvenes, como Summer Nights Lights, y la iniciativa Safe Passage.

En el comunicado, la alcaldía de Los Ángeles no detalla el período exacto durante el cual se calculó la reducción del 43% en los robos en el Valle de San Fernando, más allá de la comparación con agosto de 2025.

Sigue leyendo: Falsa, la encuesta que colocaba a Bass con amplia ventaja por la alcaldía de Los Ángeles

La ciudad planea mantener sus programas de intervención comunitaria y respuesta ciudadana en todos los vecindarios del valle, incluidos Foothill, Mission, Van Nuys y North Hollywood.

Sigue leyendo:

· Alcaldesa Karen Bass exige al LAPD dejar Flock tras temor de que datos acaben en manos de ICE

· Alcaldesa Karen Bass enfrenta dudas por chats que se borran en 24 horas

· LAPD suspende las cámaras de vigilancia de matrículas tras polémica por posible acceso de ICE a los datos