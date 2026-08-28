Karen Bass pone freno a las citaciones penales contra vendedores ambulantes en Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ordenó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) detener la emisión de citaciones penales contra vendedores ambulantes, después de que la corporación reconociera que algunos cargos fueron emitidos por error en los alrededores de MacArthur Park.

El caso, revelado por Los Angeles Times, ocurre en un momento especialmente sensible para Bass, quien busca mantenerse al frente de la ciudad y enfrenta en las urnas a la concejala Nithya Raman. La política hacia los vendedores ambulantes se convirtió ahora en uno de los nuevos puntos de choque entre ambas candidatas.

Paige Sterling, portavoz de la alcaldesa, explicó al diario que el LAPD notificó a la oficina de Bass sobre las citaciones emitidas de manera equivocada. A partir de ello, Bass pidió detener este tipo de acciones y trabajar para retirar cualquier cargo que haya sido presentado incorrectamente.

La oficina de la alcaldesa también solicitó al departamento policial revisar que el problema no se esté repitiendo en otros puntos de la ciudad.

“La venta ambulante es una parte esencial de la escena gastronómica de primer nivel de Los Ángeles y el sustento de miles de angelinos trabajadores”, señaló Sterling en un comunicado citado por el medio antes citado.

La venta ambulante entra a la campaña

El episodio llega después de que Bass recibiera críticas por una declaración realizada durante un debate electoral en Sherman Oaks. Al hablar sobre los puestos de comida instalados frente a restaurantes, la alcaldesa dijo que no consideraba apropiado permitirlos en esos espacios.

Bass comparó la situación con la presencia de campamentos de personas sin hogar frente a restaurantes o escuelas, una afirmación que provocó cuestionamientos de Raman y otros críticos. El diario reportó que el comentario terminó colocando a los vendedores ambulantes en el centro de la discusión electoral.

Raman aprovechó la controversia para presentar una propuesta enfocada en respaldar a quienes trabajan en la venta de comida callejera.

Raman propone más apoyo a vendedores

El plan de Raman contempla crear un Centro de Oportunidades Económicas para Inmigrantes, con apoyo para permisos, microcréditos y asistencia legal. También plantea establecer zonas especiales para vendedores en corredores comerciales, con servicios como lavabos compartidos, electricidad, iluminación, sombra y baños.

“Cuando vienes por nuestros vendedores ambulantes, vienes por el corazón de L.A.”, dijo Raman durante una presentación de su propuesta, según la prensa local.

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