Alcaldesa de Los Ángeles acelera limpieza tras incendio en Boyle Heights

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió este lunes dos órdenes ejecutivas para acelerar las labores de limpieza en el almacén incendiado en Boyle Heights, así como para prometer exigir responsabilidades a los culpables de la conflagración.

El olor de 85 millones de libras de comida podrida que había en el interior de la instalación de alimentos congelados se puede percibir a varias millas de distancia, lo que perjudica a residentes y comercios de la zona.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) anunció que no entregaría la instalación a la empresa que la operaba, Lineage Logistics, hasta que desapareciera por completo el riesgo de que se reavivara el fuego.

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Durante una rueda de prensa, el jefe del LAFD, Jamie Moore, declaró que, debido a la complejidad del incendio, todavía se tienen focos de calor en el interior del almacén, cuya estructura sigue comprometida.

“Hemos estado atacando los focos de incendio que aún persisten; y que siguen humeando, mediante la inyección de agua a presión con cañones de agua”, dijo Moore.

Alrededor de las 2:35 p.m. del miércoles 17 de junio, se reportó un incendio en las instalaciones de Lineage, en la cuadra 1400 de South Los Palos Street, en Boyle Heights, que provocó que se emitieran órdenes de confinamiento debido al espeso humo.

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La tarde del 24 de junio, el LAFD anunció que el incendio estaba oficialmente extinguido y que permitiría las labores de limpieza cuando no existiera ningún riesgo para que los trabajadores ingresaran al almacén, que abarca una superficie de más de 490,000 pies cuadrados (45,522 metros cuadrados).

Este lunes, la alcaldesa Bass, junto con la concejala Ysabel Jurado y la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, anunció las dos órdenes ejecutivas de emergencia.

Las órdenes buscan establecer una estructura de mando centralizada que permita hacer llegar recursos a los residentes, empresas y trabajadores afectados, desplegar centros comunitarios de detección de problemas de salud y salud mental, y explorar opciones legales para la recuperación de costos.

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“No aceptaré un proceso de recuperación que restablezca el status quo. Mi responsabilidad es garantizar que esta comunidad sea más segura en el futuro que antes del incendio. Habrá rendición de cuentas, pero también se tomarán medidas inmediatas. Ese trabajo ya está en marcha”, declaró Bass.

“Los alimentos contaminados, los desechos y los escombros del incendio del almacén de Lineage han comenzado a ser trasladados fuera de Los Ángeles, y el proceso de limpieza ya ha comenzado”, añadió.

En las órdenes de emergencia, la ciudad y el condado esperan recuperar las pérdidas ocasionadas por el incidente de 13 días, lo que incluye una compensación por los riesgos ambientales que todavía persisten.

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“También le he ordenado al fiscal de la ciudad que explore todas las vías legales y reglamentarias disponibles para que los responsables rindan cuentas. Los habitantes de Boyle Heights no deben ni serán quienes paguen las consecuencias de las acciones de esta corporación”, dijo Bass.

La alcaldesa también estableció plazos estrictos para el proceso de limpieza. La empresa Lineage Logistics tiene un plazo estricto de 45 días para retirar los residuos.

Las autoridades también quieren llevar a cabo una auditoría ambiental completa para asegurarse de que no se puedan volver a ubicar almacenes como este en zonas sensibles.

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“Las comunidades, como la nuestra, han convivido con almacenes, autopistas, industria pesada y contaminación, recibiendo menos protección que los vecindarios más ricos. Este incendio no creó una injusticia ambiental; la puso al descubierto“, expresó Jurado.

La Dra. Nichole Quick, jefa científica del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, afirmó que los alimentos quemados o en descomposición no deberían tener consecuencias para la salud a largo plazo. El monitoreo del aire no indica la presencia de bacterias, moho ni otros contaminantes.

“Entendemos que los residentes siguen preocupados por los olores de los alimentos perecederos y el posible impacto de moscas y roedores en la comunidad”, dijo la Dra. Quick.

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“Pero los olores en sí mismos pueden ser desagradables y provocar irritación temporal de los ojos, la nariz y la garganta. Pueden causar náuseas, dolores de cabeza, etc.”, agregó la jefa científica.

De acuerdo con la oficina de la alcaldesa Bass, serán retirados aproximadamente 5,000 camiones cargados de alimentos en mal estado que se llevarán a vertederos en los condados de Ventura y Riverside.

Los camiones evitarán las calles residenciales y circularán por las rutas de transporte ya existentes que utiliza una planta de reciclaje cercana.

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Desde este domingo, los trabajadores de Lineage y sus contratistas comenzaron a retirar los restos de comida almacenados en el almacén de Boyle Heights.

“Puede que el incendio esté controlado, pero esta crisis no ha terminado para las familias, los trabajadores, los estudiantes y los pequeños negocios que viven con el olor, las plagas, el tráfico de camiones y la incertidumbre que quedaron atrás”, dijo la concejal Jurado en un comunicado.

“Mientras se retiran 85 millones de libras de alimentos en mal estado de este lugar, mi prioridad es asegurar que la limpieza sea segura, transparente y responsable ante los habitantes de Boyle Heights, no solo ante las agencias o la empresa responsable de esta propiedad”, añadió.

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Jurado mencionó que los residentes merecen resultados de pruebas claros, sólidas medidas de protección de la salud pública, recursos reales y un proceso de recuperación diseñado por la comunidad más afectada.

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