Alcaldesa Bass deja comisión de la agencia para personas sin hogar de Los Ángeles

La alcaldesa Karen Bass está por dejar de ser miembro de la Comisión de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), organismo que supervisa las decisiones presupuestarias, de financiación, de planificación y de política programática de la agencia.

En un comunicado, la alcaldía informó que Bass designará a un nuevo miembro para ocupar su puesto en la comisión.

La semana pasada, Bass declaró en una entrevista que dejaría la comisión de LAHSA debido a conflictos de agenda y otras limitaciones de tiempo.

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“La experiencia directa de la alcaldesa en LAHSA reforzó su convicción de que nuestro sistema actual está fallando y necesita una reforma profunda, razón por la cual está desarrollando un plan de transición para construir un sistema de respuesta a la falta de vivienda liderado por la ciudad y comprometido con brindar resultados para la ciudad de Los Ángeles”, dijo la alcaldía.

Bass aseguró que se autoproclamó integrante de la comisión para aprender mucho más sobre la falta de vivienda en Los Ángeles y de la agencia LAHSA.

“Llegué a la conclusión de que la ciudad necesita tener su propio sistema“, consideró la alcaldesa Karen Bass.

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La semana pasada, Bass fue criticada después de que LAist informara que la alcaldesa se había ausentado de más de la mitad de las reuniones de la Comisión de LAHSA desde que se autoproclamó miembro de la junta directiva en 2023.

De acuerdo con LAist, Karen Bass no asistió a 13 de las 21 reuniones de la Comisión de LAHSA que se llevaron a cabo durante un año, lo que supero las cuatro ausencias que podrían dar lugar a su destitución, según los estatutos de la agencia.

Bass se integró a la comisión por un período de tres años, el cual expiraba el 30 de junio de 2027.

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LAHSA fue objeto de escrutinio por parte de funcionarios electos de la ciudad y del condado de Los Ángeles.

A principios de este año, el condado de Los Ángeles creó un departamento dedicado a la atención de las personas sin hogar, y desvió $300 millones de dólares de los contribuyentes que se habían programado para LAHSA para apoyar a la nueva agencia.

LAHSA fue criticada por su presunto fracaso y mala gestión de los fondos públicos. El gobierno del presidente Donald Trump intentó impedir que la agencia accediera a millones de dólares del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.

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Bass y el Concejo Municipal de Los Ángeles están evaluando un posible plan para separarse de la Autoridad de Servicios para las Personas sin Hogar.

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