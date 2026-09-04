Juegos Olímpicos de LA28 amenazan con desplazar a miles de personas sin hogar

Los Juegos Olímpicos de 2028 todavía están a casi dos años de distancia, pero en Los Ángeles ya aparece una pregunta incómoda en la organización del evento: ¿qué ocurrirá con las personas que viven en las calles cerca de las sedes?

Un análisis realizado por investigadores de la UCLA y la USC calcula que unas 5,975 personas sin hogar podrían quedar dentro de los perímetros de seguridad previstos alrededor de instalaciones olímpicas y, por ello, enfrentar una posible reubicación.

Los Angeles Times reveló que la investigación es presentada como una estimación preliminar y parte de un escenario hipotético de seguridad de una milla alrededor de las sedes. Los límites definitivos todavía no han sido establecidos.

Una cifra muy superior a la estimación del condado

La diferencia con los cálculos oficiales es considerable. El condado de Los Ángeles había estimado a principios de año que unas 1,600 personas sin hogar podrían verse afectadas cerca de aproximadamente dos docenas de sedes olímpicas.

Investigadores de ambas universidades consideraron que esa cifra podía quedarse corta. Para elaborar su estimación, mapearon los datos disponibles sobre personas sin hogar y los compararon con radios de seguridad alrededor de los recintos.

Según LAist, el análisis de 5,975 personas se basa en el conteo de personas sin techo de 2026 y excluye a Pasadena y Long Beach, ciudades que realizan sus propios conteos. Por esa razón, el número final podría ser mayor.

El escenario también cambia dependiendo del tamaño de los perímetros. El estudio calcula que serían 2,191 personas afectadas si la zona tuviera media milla de radio, pero la cifra subiría hasta 15,988 si alcanzara dos millas.

Downtown concentra la mayor preocupación

La zona con mayor concentración se encuentra alrededor de las sedes del centro de Los Ángeles y Exposition Park. Allí, el análisis calcula que unas 3,633 personas sin hogar viven a menos de una milla de recintos como el Los Angeles Memorial Coliseum, Crypto.com Arena, el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el Galen Center y BMO Stadium.

Venice Beach aparece después, con una estimación de 679 personas potencialmente afectadas. También figuran los alrededores del Dodger Stadium, con 635, y distintas sedes del Valle de San Fernando, con otras 614.

La preocupación no se limita al número. El propio informe advierte que desplazar a personas sin ofrecer alternativas de vivienda, refugio o servicios no soluciona la falta de vivienda.

“Existe una laguna en la estructura de gobernanza cuando se trata de planificar para las personas sin hogar alrededor de eventos como los Juegos Olímpicos”, dijo Ben Henwood, profesor de la USC y uno de los investigadores, según el medio citado.

Por ahora, LA28 ha señalado que un consorcio de agencias de seguridad pública, encabezado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, definirá los perímetros. Un portavoz de la organización aclaró que “no habrá un único plan de seguridad” para todas las sedes.

Los investigadores anticiparon que actualizarán sus cifras cuando se conozcan los límites definitivos.

Sigue leyendo: