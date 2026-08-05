Los Ángeles reestructura su atención a la crisis de las personas sin hogar

El Concejo Municipal de Los Ángeles autorizó destinar $450,000 dólares para la contratación de un consultor que asista en el desarrollo de una nueva estructura para atender la crisis de las personas sin hogar.

La intención del Ayuntamiento de la ciudad es independizarse de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA).

Con 14 votos a favor y ninguno en contra, el consejo aprobó una moción del presidente Marqueece Harris-Dawson, que propone instruir al administrador municipal para la contratación de un consultor experto.

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La colaboración del consultor permitirá a la ciudad de Los Ángeles desarrollar una nueva estructura para atender a las personas sin hogar, con un plan de implementación, así como informar al consejo y a la alcaldesa Karen Bass sobre el resultado de la contratación.

Los concejales también aprobaron la transferencia de fondos, tal como se detalla en el informe anual de financiación para personas sin hogar de 2026-2027.

Entre los gastos, la ciudad autorizó cerca de $5 millones de dólares para el financiamiento de LAHSA para la administración de contratos hasta el 30 de junio de 2027.

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En el informe también se detalla la asignación de fondos para los sitios del Proyecto Homekey, comunidades de minicasas, la iniciativa Inside Safe, impulsada por la alcaldesa Karen Bass, así como los sitios de A Bridge Home y diversos servicios y programas relacionados con la falta de vivienda.

La concejala Mónica Rodríguez se opuso al plan de gastos. No hubo un debate importante sobre ninguno de los puntos.

Rodríguez criticó a la Autoridad de Servicios para las Personas sin Hogar y con anterioridad presentó una moción en la que solicitaba la creación de un departamento municipal dedicado a la atención de los indigentes en Los Ángeles.

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LAHSA ha enfrentado múltiples desafíos, después de que el condado de Los Ángeles asignara más de $300 millones de dólares y personal para establecer un nuevo departamento para personas sin hogar, cuya operación comenzó el 1 de julio.

Con la votación de este martes, se tiene un avance en los esfuerzos del Concejo Municipal de Los Ángeles para separar a la ciudad de la agencia.

LAHSA se estableció en 1993 como una agencia conjunta de la ciudad y del condado de Los Ángeles para brindar atención a las personas sin hogar.

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Sin embargo, ha sido criticada por su incapacidad para gestionar adecuadamente millones de dólares y garantizar que los fondos se utilicen de manera eficaz.

Los funcionarios de LAHSA declararon que han implementado nuevos procedimientos, protocolos y recursos tecnológicos para mejorar su desempeño.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos suspendió la financiación federal a LAHSA, alegando deficiencias en las auditorías.

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La agencia de Los Ángeles presentó una demanda en contra del departamento federal con el objetivo de recuperar esos recursos.

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