Concejo Municipal retira prohibición de campamentos en ciertas áreas de Los Ángeles

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó este martes el retiro de la prohibición para acampar en 12 zonas del Distrito 13.

El concejal Hugo Soto-Martínez, representante del Distrito 13 del consejo, impulsó el retiro de la prohibición de campamentos. El concejal dijo que las restricciones municipales no resuelven el problema de las personas sin hogar, sino que obligan a los indigentes a cambiarse de un lugar a otro.

Soto-Martínez aseguró que la resolución para retirar la prohibición de campamentos cuenta con un apoyo abrumador de la comunidad.

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“El 96% de las personas con las que hablamos estaban de acuerdo con la eliminación de las zonas o no tenían opción al respecto”, declaró el concejal en la reunión de este martes.

El Concejo Municipal de Los Ángeles respaldó la moción de Soto-Martínez, que solicita revocar áreas previamente designadas como zonas de prohibición de acampar bajo su predecesor, Mitch O’Farrell.

Hugo Soto-Martínez promovió levantar la prohibición de campamentos en ciertas áreas de su distrito. Crédito: Etienne Laurent | AP

La revocación no afecta el resto de las prohibiciones en áreas cercanas a escuelas, bibliotecas y otros lugares públicos de la ciudad de Los Ángeles.

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Los concejales Traci Park, Mónica Rodríguez e Imelda Padilla se opusieron a la propuesta de Soto-Martínez, mientras que Curren Price y John Lee estuvieron ausentes durante la votación.

La medida aprobada por el Ayuntamiento afecta principalmente a las áreas de Silver Lake, Echo Park, y Hollywood, que incluyen nueve puentes y tres parques en el Distrito 13: Hollywood Recreation Center, Barns Art, Las Palmas Senior Citizen Center y Madison West Park.

Según la cadena CBS, una encuesta realizada este miércoles presentó resultados dispares. Al preguntarle a 22 residentes del Distrito 13 si apoyaban la decisión del consejo, 12 respondieron que no. El resto se dividió entre quienes apoyaban el levantamiento de la prohibición y quienes estaban indecisos.

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“Esto es una zona turística, donde vienen muchas personas a visitar Hollywood. Si hay mucha gente acampando aquí, no se verá muy bien“, expresó Daniel Cortez, un residente del Distrito 13.

De acuerdo con una mujer indigente, tan pronto como se levanten las restricciones para acampar, la vida será más fácil para quienes necesitan ayuda.

“Creo que una persona merece descansar, y si estás descansando en medio de la acera o en algún lugar al lado de un estacionamiento, deberías poder hacerlo”, dijo la mujer sin hogar.

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Algunos vecinos de Silver Lake no dudaron en manifestar su descontento por el levantamiento de la prohibición de campamentos para personas sin hogar cerca de sus hogares.

“Ya estaba limpio y ahora será volver a ver lo mismo. Yo llevo aquí viviendo varios años y siempre tratamos de que esté limpio”, expresó Lupita Mendoza, una residente de Silver Lake.

Una persona indecisa, que participó en el sondeo de este miércoles en una pizarra blanca, dijo que tomar una decisión al respecto no es tan fácil como parece.

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“Creo que tiene que haber mejores maneras de ayudar a las personas que no tienen dónde alojarse, pero permitirles acampar donde quieran no es una buena solución”, expresó Hamlet Tamazian, residente de Hollywood.

La ciudad de Los Ángeles ha tenido durante mucho tiempo leyes que evitan acampar en la vía pública. En 2021, el Concejo Municipal modificó la Sección 41.18 para prohibir campamentos a menos de 500 pies de lugares sensibles, como escuelas públicas y bibliotecas.

Posteriormente, el Ayuntamiento amplió lo que se considera parte de estas zonas para incluir guarderías, parques, pasos elevados y áreas cercanas al río Los Ángeles, entre otros lugares.

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Organizaciones y defensores de las personas sin hogar han cuestionado la manera en que la ciudad aplica la ley.

Los críticos sostienen que su aplicación conduce al desalojo forzoso de personas sin vivienda, las cambia de un lugar a otro y las desconecta de atención médica esencial, apoyo y trabajo de alcance comunitario.

Además, se teme que la aprobación que se obtuvo este martes pueda sentar un precedente para que otros concejales eliminen zonas simulares en sus distritos respectivos.

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