Demanda contra la ciudad de Los Ángeles por cierre de escuela chárter

La fundadora de una escuela chárter presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles debido a que tuvo que cerrar la institución por las peligrosas condiciones de un albergue para personas sin hogar ubicado en el mismo edificio.

Dana Hammond, fundadora de la Academy of Media Arts High School, declaró que la escuela chárter se convirtió en un daño colateral en medio de los esfuerzos de la ciudad por proporcionar vivienda a los indigentes con el Proyeto Roomkey, creado durante la pandemia de COVID-19.

Hammond abrió las puertas de la academia en agosto de 2022 en las instalaciones del LA Grand Hotel, en 345 South Figueroa Street, en el centro de Los Ángeles.

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“Según nuestro contrato de arrendamiento, debía funcionar como un hotel de cuatro estrellas, no como un albergue para personas sin hogar“, expresó Hammond, en una entrevista con la cadena Fox.

De acuerdo con la demanda presentada por la academia y D’Camp Hospitality Group, los pisos superiores del hotel se utilizaban como refugio para personas sin hogar a través del Proyecto Roomkey cuando la escuela chárter firmó su contrato de arrendamiento.

En la demanda se alega que a la academia se le informó que el albergue sería temporal y que se esperaba que finalizara antes de la apertura de la escuela. Sin embargo, el refugio permaneció en funcionamiento durante más tiempo.

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Hammond dijo que las condiciones en el área de la escuela chárter se deterioraron, con denuncias que incluyen consumo de drogas en público, agresiones, allanamiento de morada, parafernalia de drogas, basura, desechos humanos y otros riesgos para la seguridad.

La denuncia alega que los funcionarios municipales fueron notificados repetidamente sobre las condiciones y que las familias comenzaron a dar de baja a sus hijos porque estaban preocupadas por su bienestar.

“Nos habíamos quedado únicamente con 50 niños“, expresó la fundadora de la escuela chárter.

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La matrícula cayó drásticamente, por lo que la academia tuvo que suspender sus operaciones en enero de 2024, a mitad del curso escolar.

Posteriormente, la escuela perdió su acreditación por parte de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades.

La Academy of Media Arts High School reclama a la ciudad una indemnización. La escuela chárter estima que las pérdidas ocasionadas por el cierre de la institución ascienden al menos a $20 millones de dólares.

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Según la demanda, la ciudad destinó más de $54 millones de dólares por el uso del LA Grand Hotel para el Proyecto Roomkey y programas para las personas sin hogar, con un pago aproximado de $1.5 millones de dólares al mes en virtud del acuerdo.

La ciudad de Los Ángeles no ha anunciado públicamente su estrategia de defensa legal ante la demanda presentada por la escuela chárter.

Se desconoce la postura de la defensa y el estado de la demanda contra el propietario del LA Grand Hotel, que se menciona como codemandado en una acción legal separada interpuesta por Hammond.

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La fundadora de la academia dijo que se le prometió un entorno hotelero adecuado para la educación de los alumnos. Sin embargo, la promesa no se correspondía con la realidad que vivieron sus alumnos y el personal escolar.

La policía tuvo que acudir repetidamente al hotel debido a incidentes relacionados con personas que ingresaban a la escuela o a las áreas circundantes.

Hammond mencionó que uno de los incidentes involucró a un hombre que entró al vestíbulo de la escuela y que finalmente fue detenido por los oficiales tras un presunto intento de robo de un vehículo.

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La fundadora de la escuela chárter dijo que el caso se dirige ahora a un juicio con juez, programado para el 21 de marzo de 2028.

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