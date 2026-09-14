Influencer fallece en accidente de un auto McLaren en Orange

Un influencer del mundo del automóvil fue una de las dos víctimas que fallecieron la madrugada de este domingo en el condado de Orange, después de ser identificado por familiares y amigos.

James Wehr, de 27 años y cofundador de South OC Cars and Coffee, era una de las dos personas que viajaban en un automóvil McLaren modelo 2019 que se impactó a gran velocidad contra un árbol, ocasionando que el vehículo se partiera en dos y se incendiara.

#IRVINEPDPIO – News Release- Two people have died following a single-vehicle traffic collision.https://t.co/tiXSXril3R — Irvine Police Department (@IrvinePolice) September 13, 2026

El Departamento de Policía de Irvine (IPD) informó que en el percance solo estuvo involucrado el automóvil deportivo. El incidente se reportó aproximadamente a las 12:18 a.m. en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue, en la ciudad de Irvine.

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A la emergencia acudieron oficiales del IPD y de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA), y en el lugar encontraron el McLaren envuelto en llamas.

Después de extinguir el incendio, los equipos de bomberos hallaron los cuerpos de dos personas que fallecieron en el interior del vehículo.

De acuerdo con una investigación preliminar, al parecer el automóvil deportivo estaba detenido frente a una luz roja mientras circulaba hacia el norte por Culver Drive, y cuando el semáforo se puso en verde, el conductor aceleró bruscamente y perdió el control.

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Los investigadores dijeron que el McLaren tomó gran velocidad, se desvió hacia la derecha hasta llegar a un bordillo del camino y se impactó contra un árbol.

Debido a la fuerza de la colisión, el McLaren se partió en dos y se incendió, sin dar oportunidad a sus dos ocupantes de escapar.

Alrededor de las 10:00 a.m. de este domingo, una publicación en las redes sociales de South OC Cars and Coffee informó que una de las dos víctimas del accidente era James Wehr.

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“Hola familia de South OC Cars and Coffee. Lamentablemente, tenemos una noticia muy triste que compartir con ustedes. Esta mañana, justo después de la medianoche, perdimos a nuestro querido hijo y hermano James en un accidente automovilístico“, se informó en la publicación.

James, junto con su padre, Simon Wehr, organizaba exhibiciones de vehículos en Outlets San Clemente todos los sábados de 9:00 a 11:00 a.m., reuniones a las que se presentaban entre 1,000 y 3,000 automóviles.

Los asistentes no necesitaban registrarse para admirar la presencia de vehículos entre los que había hiperautos, superdeportivos, autos exóticos, antiguos, clásicos, deportivos y de alta potencia, además de “hot rods”, “rat rods”, vehículos 4×4 y motocicletas.

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“Es demasiado pronto. Te trajimos a este mundo a las 2:36 de la madrugada del 17de agosto de 1999 y te vimos crecer hasta convertirte en el hombre magnífico que eres”, escribió la madre de James, Sarah Wehr, la noche de este domingo, en un mensaje para su hijo fallecido.

Sarah dijo que era incomparable el amor que James sentía por la gente, por sus amigos y por su familia, además de recordar sus primeros pasos en su casa en Perth, Australia.

“Lo recuerdo todo. Absolutamente todo. Tu risa contagiosa y tu sonrisa pícara. Gracias por todos los años en los que tuvimos la dicha de conocerte y amarte, James“, agradeció Sarah Wehr.

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Las autoridades del condado de Orange no han identificado oficialmente a Wehr como una de las dos personas que murieron ni han proporcionado la identidad de la segunda persona que viajaba en el McLaren accidentado.

Hasta la mañana de este lunes todavía no quedaba claro quién conducía el automóvil deportivo en el momento del percance.

El accidente vehicular se mantiene bajo escrutinio del Equipo de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Irvine.

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Si alguna persona tiene información en relación con el accidente vehicular, puede comunicarse con el detective David Juárez, del IPD, al 949-724-7047.

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