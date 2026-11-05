¿Quién es Nithya Raman, la próxima alcaldesa de Los Ángeles?

Después de una cerrada batalla electoral, Nithya Raman fue declarada vencedora y ocupará el lugar 44 en la lista de alcaldes de Los Ángeles cuando suceda en el cargo a Karen Bass, al frente de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.

Con 45 años, esposa y madre de hijos gemelos, Raman tiene un ascenso político vertiginoso, con el apoyo de la sección local de los Socialistas Democráticos de América (DSA), que también impulsó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y a la próxima alcaldesa de Washington, D.C., Janeese Lewis George, que también ganó el cargo esta semana.

Raman nació el 28 de julio de 1981 en Kerala, India, y junto con su familia emigró a los seis años a Louisiana, donde cursó sus primeros estudios. A los 22 años, Nithya tomó el juramento como ciudadana estadounidense.

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Después de permanecer en India a mediados de la década del 2,000, Raman regresó a Estados Unidos y se estableció en Los Ángeles, donde comenzó a trabajar para la ciudad.

En 2020, Nithya Raman irrumpió en la política al ganar un escaño en el Concejo Municipal de Los Ángeles tras desbancar a David Ryu.

Raman contó en su campaña con el respaldo de Bernie Sanders y de la DSA como su primera candidata para ser elegida en un cargo público en Los Ángeles.

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Durante el apogeo de la campaña #MeToo, Raman fue directora de entretenimiento de Time’s Up, una organización fundada por mujeres influyentes de Hollywood que creó un fondo de defensa legal para luchar contra el acoso y la agresión sexual generalizada.

Mientras que Karen Bass tuvo el apoyo de celebridades veteranas de Hollywood, como Jane Fonda y Samuel L. Jackson, la concejala recibió el respaldo de figuras jóvenes como Mindy Kaling, Adam Scott y Jaboukie Young-White. Incluso, el esposo de Nithya, Vali Chandrasekaran, es un reconocido guionista de televisión.

También obtuvo la atención del exactor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, último republicano en ocupar el cargo.

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Sus prioridades: la falta de vivienda y los derechos de los inquilinos

Egresada de la Universidad de Harvard de la licenciatura como Urbanista, Raman tiene como prioridad la asequibilidad de la vivienda en Los Ángeles, con un programa para la construcción de más viviendas para todos los niveles de ingresos, desde casas asequibles con restricciones de escritura hasta viviendas a precio de mercado.

Raman ha declarado que tiene como objetivo triplicar la construcción anual de viviendas en la ciudad, enfoque que le valió el respaldo del grupo de defensa Yimby Action.

En 2017, Nithya Raman fue cofundadora de la Coalición Vecinal para Personas sin Hogar SELAH, que organiza a voluntarios en el noreste de Los Ángeles para llevar a cabo labores de asistencia y defensa de personas sin techo. El grupo sigue activo, con 800 voluntarios.

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Después de ser aliada política de Karen Bass, Nithya Raman sorprendió al anunciar su candidatura para la contienda por la alcaldía de Los Ángeles en la recta final previa a las elecciones primarias de junio de 2026.

Sin tener el respaldo de sus compañeros del Concejo Municipal de Los Ángeles, incluso de los socialistas demócratas que también formaban parte de grupo de representantes, Raman fue segunda en la votación, detrás de Bass y por delante de Spencer Pratt, estrella de la telerrealidad que basó su campaña en la respuesta de la ciudad al incendio Palisades, de enero de 2025.

Carrera por la alcaldía en contra de Bass

Tras no obtener el 50% o más de los votos, Karen Bass tenía que enfrentarse con Raman en las elecciones del 3 de noviembre, que definirían a la próxima alcaldesa de Los Ángeles.

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En un debate para la alcaldía, Bass mencionó la falta de apoyo para Raman por parte de otros concejales de la ciudad, e incluso le dijo que, para algunos de sus colegas, les resultaba difícil trabajar con Raman.

Algunos analistas políticos dijeron que el statu quo en la ciudad era algo que no le gustaba a Raman, e hicieron referencia a que la condición de inmigrante de la concejala era precisamente lo que querían los votantes frustrados con el establishment político demócrata de Los Ángeles.

Nithya Raman estaba entre los políticos que, según se reveló, fueron blanco en el escándalo de la filtración de audios del Ayuntamiento de Los Ángeles en 2022.

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En 2024, Raman ganó la reelección en su escaño como representante del Distrito 4 del Concejo Municipal de Los Ángeles.

Para las elecciones de noviembre, el respaldo del DSA a Raman estuvo cerca de venirse para abajo debido a la postura de la concejala sobre Israel en su conflicto con Palestina. Según Los Angeles Times, un comité político nacional voto 14-13 en contra de retirarle el respaldo local para la elección de noviembre.

Tras confirmarse la victoria de Raman, DSA de Los Ángeles no tardó en celebrar la victoria, incluso antes de que Associated Press anunciara el triunfo de la concejala en las urnas.

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“Nithya sabe que Los Ángeles atraviesa un momento de crisis que exige urgencia, rendición de cuentas y ambición, no soluciones a media ni proteger el statu quo”, se menciona en el sitio web de campaña de Raman.

Como alcaldesa, los analistas políticos no descartaron que Raman tome decisiones en contra de sus aliados políticos, incluso con el DSA, tras asegurar tener una independencia política.

Tuvo un distanciamiento con el DSA al considerar que el impuesto a las mansiones de Los Ángeles, que generaba menos ingresos de los que esperaban sus partidarios, necesitaba ser reformado, lo que ella calificó de “sentimiento extremadamente impopular”.

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Entre sus primeras decisiones como alcaldesa, se espera que Raman destituya al jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, al criticar las acciones del departamento en la seguridad pública y en su respuesta a los operativos de inmigración que se intensificaron en la ciudad en junio de 2025.

Raman deja a un lado las comparaciones con Mamdani al dejar en claro que es diferente al alcalde socialista democrático de Nueva York.

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