Alcaldesa de Los Ángeles destaca disminución de la delincuencia

A menos de una semana de las elecciones, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien está en campaña para reelegirse al cargo, destacó la disminución de la delincuencia en la ciudad.

Frente a la comisaría del Departamento de Policía de Los Ángeles en Van Nuys, Bass aseguró que las estadísticas de incidentes delictivos, incluso los incidentes violentos, van a la baja.

“Somos una ciudad más segura que antes de que yo asumiera el cargo”, declaró Bass.

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Según una encuesta elaborada por UC Berkeley y Los Angeles Times, en la rivalidad por la alcaldía, Bass recortó la desventaja con la concejal Nithya Raman, su contendiente político, empatadas con el 40% de las preferencias de los votantes potenciales entrevistados en el sondeo.

Sobre las estadísticas relacionadas con la delincuencia, la ciudad de Los Ángeles comparó las cifras de octubre de 2026 con las que se registraron en el mismo período de hace cuatro años, que reflejan una disminución del 47% en homicidios.

En un análisis independiente elaborado por la cadena ABC, se compararon los datos de octubre de 2026 con los del mismo mes de 2025, que muestra una disminución de la delincuencia en un 9.6% y los homicidios en un 13.8%.

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En Van Nuys, Karen Bass estuvo acompañada por dos miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles que representan al Valle de San Fernando, una zona que también tiene números positivos en el combate de incidentes delictivos.

“Ahora los robos con allanamiento de morada han disminuido un 41% en el Valle en comparación con el año pasado”, aseguró la alcaldesa de Los Ángeles.

En el evento de Bass en Van Nuys no estuvo presente la concejala Nithya Raman, quien también representa una parte del Valle de San Fernando.

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El presidente de la Asociación de Propietarios de Encino, Rob Glushon, se lanzó en contra de Raman en la conferencia de prensa en Van Nuys.

“Hace un año y medio, cuando se produjo un repunte muy anunciado de robos en Encino, nuestra concejala estaba desaparecida“, expresó Glushon.

El equipo de Raman emitió un comunicado de prensa en respuesta a las críticas en contra de la concejala durante el evento de Bass en Van Nuys.

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“Trabajamos en estrecha colaboración con la División del Valle Oeste del Departamento de Policía de Los Ángeles, la Oficina de la Alcaldesa y los departamentos de la ciudad para implementar una estrategia específica de supresión del crimen en Encino“, aseguró el equipo de Raman.

“La concejala Raman escribió directamente a los residentes de Encino con información actualizada sobre seguridad y recursos”, se agregó en el comunicado del equipo de la concejala.

Sin embargo, se tienen dudas sobre los datos detallados de los mapas delictivos en los vecindarios que el Departamento de Policía de Los Ángeles dejó de publicar en 2025.

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Algunos medios de comunicación y grupos de investigadores han afirmado que es necesario que se conozcan los datos específicos de delitos en cada vecindario de Los Ángeles. El agregador de datos delictivos SpotCrime presentó una demanda acusando al LAPD de emplear un patrón ilegal de tácticas dilatorias.

Este lunes, el subjefe del LAPD, Michael Rimkunas, aseguró que el departamento está trabajando para que vuelvan a estar disponibles los datos delictivos por vecindarios.

“Estamos en proceso de hacerlo. Sabemos que hubo algunos retrasos, ya que todo tuvo que ver con la elaboración y creación de los mapas. Creemos que es necesario publicarlo por completo“, agregó el subjefe del LAPD.

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