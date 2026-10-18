Oficiales del LAPD resultan heridos en choque durante persecución en el sur de Los Ángeles

Dos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tuvieron que ser hospitalizados este sábado tras resultar lesionados como consecuencia de un accidente que ocurrió durante una persecución policial en el sur de Los Ángeles.

El LAPD informó que el percance ocurrió aproximadamente a las 9:12 a.m. cerca de la intersección de West 54th Street y South Vermont Avenue.

De acuerdo con los informes del LAPD, los oficiales estaban persiguiendo a una persona que conducía de forma temeraria cuando los dos vehículos colisionaron.

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Los dos agentes de la ley resultaron con heridas leves, por lo que fueron trasladados a un hospital.

En el lugar, quedó el vehículo SUV de los oficiales que sufrió daños considerables en la parte delantera, mientras que el vehículo del sospechoso quedó detenido en una acera cercana, con escombros esparcidos por la intersección.

Tras el percance, el cruce de las vialidades fue acordonado con cinta de la policía mientras los investigadores examinaban los dos vehículos accidentados.

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Las autoridades no confirmaron si el conductor que estuvo involucrado en el accidente también había sido trasladado a un centro médico.

Hasta el mediodía del sábado, el LAPD no había informado ninguna detención en relación con la persecución policial que ocurrió en el sur de Los Ángeles.

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Los detectives mantenían en curso la investigación sobre las circunstancias que rodearon el accidente, incluidas las causas del choque entre el vehículo policial y el automóvil del sospechoso.

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