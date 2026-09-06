Hispanos, víctimas de accidente en el condado de Orange

Tres adolescentes hispanos fueron identificados por el servicio forense del condado de Orange como las víctimas de un accidente automovilístico que ocurrió la mañana del 3 de septiembre en Anaheim.

Levi Jacob Flores, de 15 años, de Garden Grove; Robert Miguel Gutiérrez-Ávalos, de 16, de Santa Ana, y Víctor Hugo Delgado, de 17 años, de Santa Ana, fueron identificados por el forense como los jóvenes que fallecieron en el percance automovilístico.

De acuerdo con la Patrulla de Caminos de California (CHP), los tres adolescentes hispanos viajaban en la camioneta SUV que se salió del Freeway 5 en Anaheim y se impactó contra un pilar de concreto.

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En el accidente, una persona sobrevivió y el jueves permanecía hospitalizada. Para la tarde de este domingo, no se tenía disponible una actualización sobre su identidad ni su estado de salud.

La CHP informó que la camioneta SUV, un Ford Edge, se estrelló aproximadamente a las 3:15 a.m. en la rampa de salida de Lincoln Avenue, en dirección sur del freeway.

“Por razones desconocidas, el Ford se desvió de la carretera y chocó contra una barandilla de madera y metal, y con un pilar de concreto”, dijo la Patrulla de Caminos de California en un comunicado de prensa.

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“Luego, el Ford continuó su marcha hacia el sur, colisionó con un terraplén de concreto inclinado y volcó antes de detenerse finalmente en un terraplén cubierto de vegetación“, agregó la CHP.

Según la Patrulla de Caminos de California, dos de los adolescentes que viajaban en el vehículo SUV fallecieron en el lugar de la colisión, mientras que otros dos fueron trasladados de urgencia a un hospital local con heridas graves. Más tarde, uno de ellos fue declarado muerto.

De acuerdo con los investigadores, todo parece indicar que ninguno de los cuatro adolescentes llevaba puesto el cinturón de seguridad.

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En el registro de incidentes de CHP se menciona que un testigo informó que el conductor de una camioneta SUV blanca aparentemente no tomó la salida y perdió el control del vehículo al intentar incorporarse al freeway en el último momento.

“No se ha descartado que las drogas o el alcohol hayan sido un factor en este accidente“, mencionó la CHP en su comunicado.

Según el informe, la camioneta salió despedida a gran velocidad por un lateral del freeway y salieron expulsados dos de los adolescentes que viajaban en el vehículo.

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