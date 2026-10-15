Vandalismo en Los Ángeles: trabajador del LADWP entre los cuatro detenidos

Un trabajador municipal está entre los cuatro detenidos en relación con lo que las autoridades describieron como una ola de vandalismo con grafitis en edificios emblemáticos del centro de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que arrestó a cuatro personas presuntamente vinculadas con una ola de vandalismo coordinada en Los Ángeles y en otros lugares de la región.

An LADWP employee and 3 others are charged in a yearlong LA graffiti spree that caused over $170,000 in damage to businesses.



Click the link to read the full press release.https://t.co/1lnv5YBpew#LADAOffice #DAHochman #Graffiti #LosAngeles pic.twitter.com/UOKDWX9pKE — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) October 15, 2026

“Un aspecto de esta investigación que me resulta especialmente decepcionante es que, entre los arrestados, se encuentra un empleado municipal“, declaró el jefe del LAPD, Jim McDonnell, este jueves en una conferencia de prensa.

Sigue leyendo: Líderes piden al gobernador Newsom firmar ley contra el robo organizado de cables de cobre

Javier Rezéndez Rocha, de 38 años y residente de Los Ángeles, fue identificado como el trabajador municipal acusado de formar parte del grupo delictivo, informó la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles en un comunicado.

Rezéndez Rocha se desempeñaba como ayudante de electricista del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) desde 2018. Se le acusa de 12 cargos de delito grave de vandalismo por $400 dólares o más en desfiguración con grafitis.

La fiscalía también acusó a Michael Ray Gonzales, de 30 años, de Pico Rivera, de siete cargos de delito grave de vandalismo por $400 dólares o más por daños con grafitis.

Sigue leyendo: Vandalizan estrella de Dolly Parton en Hollywood

Francisco Rodríguez Aguilar, de 37 años, de West Covina, y Richard Evan Ward II, de 45 años, de Oceanside, fueron acusados, cada uno, de dos cargos de delito grave de vandalismo por $400 dólares o más en desfiguración con grafitis.

Rezéndez Rocha comparecerá el 23 de octubre ante un tribunal y Rodríguez Aguilar lo hará el 19 de octubre en el Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center, en Los Ángeles.

Ward se declaró no culpable durante su audiencia del 12 de octubre, mientras que Gonzales todavía no tiene una fecha para comparecer en un tribunal.

Sigue leyendo: Tienda saqueada durante toma ilegal de calle en Los Ángeles

Los acusados fueron puestos en libertad bajo palabra.

Supuestamente, los cuatro detenidos tenían como objetivos sitios de gran visibilidad y causaron daños por valor de $175,000 dólares a edificios comerciales y propiedades históricas, en los que utilizaron equipos especializados de escalada y de rapel.

“Hasta la fecha, los investigadores han vinculado a los sospechosos con actos de vandalismo en 12 lugares de nuestra ciudad, incluyendo 11 edificios en el centro de Los Ángeles y sus alrededores, y un lugar en la zona de Mid-Wilshire”, expresó McDonnell.

Sigue leyendo: Supermercado saqueado tras toma de calle en Los Ángeles

El jefe del LAPD dijo que se realizó una investigación para relacionar a los sospechosos con los actos de vandalismo, que incluyó meses de vigilancia, órdenes de registro, pruebas digitales y revisión de redes sociales.

McDonnell dijo que el LADWP colaboró en la investigación, lo que dio como resultado el arresto de Rezéndez Rocha.

“No se trata de un grupo de chicos que, por aburrimiento, decidieron tomar pintura en aerosol y pintar grafitis en algunos edificios. No, son hombres adultos que decidieron sacar provecho de la profanación de edificios con grafitis”, expresó el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Sigue leyendo: Quieren poner alto a la toma ilegal de calles en Los Ángeles

La fiscalía dijo que los actos de vandalismo con grafitis se cometieron entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Las autoridades dijeron que algunos de los detenidos, que tienen entre 30 y 40 años, tenían su residencia fuera de la ciudad de Los Ángeles.

El jefe McDonnell mencionó que las 12 ubicaciones mencionadas podrían no ser los únicos lugares atacados por el grupo sospechoso, que utilizaba drones para grabar sus delitos y posteriormente compartirlos en las redes sociales.

Sigue leyendo: Licorería saqueada durante toma de control de calle en Los Ángeles

De ser declarados culpables de los cargos, Rezéndez se enfrentaría a una pena máxima de 10 años y cuatro meses de prisión; Gonzales sería sentenciado hasta siete años de cárcel, mientras que Rodríguez Aguilar y Ward cada uno podría enfrentar una pena máxima de tres años y ocho meses de prisión.

Sigue leyendo:

· Verizon anuncia recompensa de $25,000 por responsables de vandalismo en Los Ángeles

· Tienda AutoZone de Los Ángeles es saqueada dos veces en 24 horas

· Hombre vandaliza taxi autónomo de Waymo en Los Ángeles