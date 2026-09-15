Líderes piden al gobernador Newsom firmar ley contra el robo organizado de cables de cobre

Una coalición de líderes locales pidió al gobernador Gavin Newsom que firmara una ley que ayudaría a combatir el robo de cables de cobre, un delito que ha afectado a proveedores de servicios públicos en el sur de California.

En una conferencia de prensa, líderes empresariales aseguraron que el robo de la infraestructura de cobre es responsable de la suspensión del servicio telefónico y de causar cortes en el alumbrado público en la zona de Los Ángeles y en otras ciudades de California.

El vicepresidente regional de Asuntos Gubernamentales Estatales de Verizon, Rudy Reyes, aseguró que el vandalismo contra la red no es un delito sin víctimas.

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“Cuando los ladrones cortan cables de fibra y cobre para obtener dinero rápido, ponen vidas en riesgo al interrumpir el acceso al 911 y a servicios que son críticos en momentos de emergencia”, declaró Reyes.

“A pesar de que Verizon y nuestros socios de la industria estamos combatiendo esto enérgicamente, es fundamental contar con soluciones legislativas sólidas“, añadió.

Verizon fue víctima de vandalismo el domingo 9 de agosto de 2026, tras el robo de varias líneas de cables de fibra óptica, lo que afectó a miles de clientes de telefonía celular y del servicio de internet durante varias horas.

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Desde el año pasado, al Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) le han hurtado más de 27,000 pies (8,200 metros) de cable de cobre, lo que equivale a 5 millas (8 kilómetros) de cable. También equivale a la longitud de 90 campos de futbol o 165 piscinas olímpicas colocadas una tras otra.

La coalición de líderes pidió a Newsom firmar el proyecto de ley AB 1941, que crearía un nuevo delito denominado “robo organizado de metales”.

Líderes y funcionarios locales apoyan la ley contra el robo organizado de cables de cobre en California. Crédito: Verizon | Cortesía

De acuerdo con la propuesta, la creación de un equipo dedicado al robo o a la compra de metal robado podría ser sancionada con una pena de hasta un año de prisión.

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El coautor del proyecto de ley, el asambleísta Mark González, reiteró la importancia legislativa de combatir el robo de infraestructura de California.

“Tenemos la oportunidad de brindar a los fiscales una herramienta más eficaz para responsabilizar a los ladrones de metales organizados y proteger los sistemas que mantienen a nuestras comunidades seguras y conectadas“, expresó González durante la conferencia de prensa.

González habló desde el puente de la Calle Sexta, sitio donde ocurre con frecuencia el robo de cable de cobre y que suele quedar completamente a oscuras debido al hurto en la infraestructura del alumbrado público.

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El asambleísta aseguró que los contribuyentes han gastado $11 millones de dólares para reemplazar los cables robados en el puente.

El Proyecto de Ley AB 1941 permanece a la espera de ser aprobado por el gobernador de California, Gavin Newsom.

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