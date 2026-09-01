Tienda saqueada durante toma ilegal de calle en Los Ángeles

Una tienda de conveniencia de una estación de servicio fue saqueada por un numeroso grupo de personas que participaron en una toma ilegal de control de calle durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Bellflower, en el condado de Los Ángeles.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m. en la estación de servicio Atlas Fuel, en 8504 Artesia Boulevard, cerca de la intersección con Downey Avenue, donde llegaron decenas de vehículos que se agruparon alrededor de los surtidores de gasolina.

Cámaras de seguridad captaron a tres personas, con el rostro cubierto y vestidas con sudaderas con capucha, en el momento en que se acercaban a la puerta del negocio y una de ellas rompió la puerta de cristal con un mazo.

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Cuando los sospechosos irrumpieron en el negocio y comenzaron a hurtar la mercancía, fueron enfrentados por el único empleado que estaba en la tienda, quien intentó detener la irrupción de los intrusos con un recogedor y una escoba.

Instantes después, más personas ingresaron a la tienda, por lo que el trabajador se refugió tras una mampara antibalas que intentaba cerrar ante el esfuerzo de una persona enmascarada que buscaba llegar a la caja registradora.

El propietario de la tienda de conveniencia, quien solicitó no ser identificado por razones de seguridad, expresó que se percató de la irrupción en su negocio a través de las cámaras de vigilancia.

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“Su plan era destrozar todo dentro de la tienda. Intentaron llevarse el cajero automático. Todo sucedió en 30 segundos o un minuto, y luego se fueron”, declaró el dueño de la tienda en una entrevista con la cadena ABC.

De acuerdo con los informes, el grupo que participaba en la toma de control de calle ilegal y en el allanamiento de la tienda de conveniencia se dispersó cuando se escucharon las sirenas de las patrullas policiales que se acercaban al lugar.

El incidente en Bellflower ocurrió en medio de una oleada de saqueos a negocios relacionados con la ocupación de calles que se ha reportado en distintas zonas de Los Ángeles en las últimas semanas.

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Hace dos semanas, también en Bellflower, una licorería fue saqueada por unas 40 personas, que causaron pérdidas totales de $30,000 dólares.

El dueño de la tienda expresó su frustración porque los propietarios pueden enfrentar sanciones por infracciones menores, mientras que los responsables de las tomas de calle y delitos conexos eluden las consecuencias.

“Queremos que persigan a estas personas y las saquen de la calle. Eso es todo lo que queremos”, reiteró el dueño de la estación de servicio de Atlas Fuel en Bellflower.

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