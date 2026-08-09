Verizon sufre interrupciones en el servicio por vandalismo en el sur de California

Miles de usuarios de la empresa telefónica Verizon del sur de California sufrieron interrupciones este domingo debido a actos vandálicos que cortaron varias líneas de fibra óptica, según informó la compañía.

De acuerdo con un portavoz de Verizon, el vandalismo afectó a clientes de telefonía móvil e internet en Los Ángeles y en otras zonas de la región.

La compañía no proporcionó información detallada sobre la ubicación exacta del acto vandálico ni el número de clientes afectados por la suspensión del servicio.

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“Varios cortes de fibra óptica relacionados con actos de vandalismo están provocando una interrupción del servicio para algunos clientes de telefonía móvil e internet en Los Ángeles y partes del sur de California”, declaró el portavoz de la compañía.

Los equipos de Verizon trabajaban con proveedores externos en las zonas afectadas para llevar a cabo las reparaciones y restablecer el servicio.

La empresa describió el vandalismo como una amenaza a la seguridad pública, mencionando que los daños en la infraestructura de comunicaciones pueden dejar a los vecindarios sin acceso a servicios esenciales, incluidas las líneas de emergencia y las redes de salud.

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“No se trata de simples delitos contra la propiedad; son interrupciones peligrosas que cortan las líneas de comunicación vitales para nuestros servicios de emergencia y funcionarios de seguridad pública, que dependen de una conectividad constante”, explicó el portavoz de Verizon.

Los reportes sobre la interrupción en el servicio de telefonía celular y de internet comenzaron a recibirse desde la mañana de este domingo en zonas del Valle de San Fernando y en otras áreas de Los Ángeles.

La empresa no informó de inmediato el tiempo en que se restablecerá el servicio completamente.

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Verizon pidió a sus clientes que experimentaban problemas que consultaran la página para obtener actualizaciones sobre la situación en el restablecimiento de la red.

Se desconoce si alguna autoridad de Los Ángeles está llevando a cabo una investigación sobre los actos vandálicos contra la infraestructura de Verizon.

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