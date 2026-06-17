Verizon lanza dos planes nuevos y promete eliminar los cargos ocultos que frustran a los usuarios

Verizon presentó esta semana dos planes de telefonía móvil y un programa de lealtad que, según la operadora, está diseñado para acabar con uno de los problemas más molestos de la industria: los cargos ocultos que aparecen de sorpresa en la factura mensual.

El anuncio se enmarca en una investigación propia de Verizon que muestra un patrón claro: los consumidores tienen dificultades para entender sus facturas y lo que realmente pagan por su servicio, lo que genera frustración por el alto costo y por la letra pequeña.

Simplicity y One: dos planes con precios claros

La compañía estrena Verizon Simplicity, un plan móvil de datos ilimitados con acceso a la red 5G de la operadora, que se vende a $45 dólares al mes por línea. Verizon arrancó con una promoción inicial de $30 dólares mensuales para clientes que se cambien y lleven su número a la operadora, según lanzó la compañía en su comunicado oficial.

El plan es pensado para quienes no quieren estudiar niveles de red ni comparativas complicadas. Ofrece la mejor red 5G de Verizon con 5G Ultra Wideband, datos ilimitados, llamadas y mensajes sin límite, y 10 GB de hotspot móvil premium. Incluye roaming en Canadá y México y funciones como textos vía satélite, algo que cada vez más usuarios valoran en viajes o zonas sin cobertura tradicional.

En lugar de meter múltiples servicios de streaming y almacenamiento en un paquete confuso, el operador permite sumar bundles personalizados como paquetes de cine y series, que agrupan plataformas de streaming en una sola factura. Si solo te interesa buena red y punto, puedes quedarte con el plan base sin adornos.

El segundo gran movimiento se llama Verizon One, un plan que combina servicio móvil e internet en el hogar en una sola factura y con un precio redondo. Su costo es de $70 dólares al mes, con impuestos, tarifas y equipo incluidos, pensado para nuevos clientes que contratan tanto la línea móvil como el internet residencial de Verizon.

La promesa clave es un solo plan, una sola factura y un precio al mes sin costos ocultos. El paquete incluye una línea móvil con datos ilimitados, llamadas y mensajes ilimitados, además de la exención de cargos por activación y actualización en esa línea. Para el hogar, se incluye el router y la instalación profesional dentro de ese mismo precio.

Si en casa hay más de una persona que necesita línea, se pueden agregar líneas adicionales por $30 dólares al mes por línea. Además, al contratar se puede subir la velocidad del internet fijo en ciertas zonas por un costo adicional, algo interesante si teletrabajas, juegas en línea o consumes mucho contenido en streaming.

Programa de lealtad sin cargos de activación ni actualización

Detrás de estos planes hay una realidad incómoda que el propio estudio de Verizon pone sobre la mesa y es que

El problema central es claro, la gente está harta de los cargos ocultos y del costo final inflado, un fenómeno especialmente marcado en ciudades como Los Ángeles, y muchos padres aseguran que estarían dispuestos a pagar un poco más si a cambio consiguen un servicio que realmente les simplifique la vida.

Para responder a ese cansancio, Verizon lanzó un programa de lealtad que acompaña estos nuevos planes y que elimina los cargos de activación y actualización para todos los clientes de pospago que se inscriban. Eso puede representar un ahorro de hasta 40 dólares por dispositivo. Puedes hacer el registro en un solo paso desde la app My Verizon, sin llamadas ni trámites complicados.

Además, la compañía estrena Verizon Dollars, un sistema de recompensas que devuelve 3% del valor de tu factura mensual en una especie de saldo que se acumula automáticamente mientras mantengas un plan ilimitado elegible. Ese saldo se puede usar para comprar dispositivos y accesorios dentro de Verizon o para conseguir tarjetas de regalo en marcas como Sephora, Hilton, Marriott o Starbucks con hasta cinco veces su valor original.

Para mantener a los clientes enganchados también existe Verizon Shine, un programa que ofrece sorteos y beneficios semanales y diarios, desde boletos para conciertos y eventos deportivos hasta cupones, mercancía exclusiva y experiencias especiales para quienes formen parte del ecosistema de la operadora.

En conjunto, Verizon Simplicity, Verizon One y el nuevo programa de lealtad pintan una estrategia clara, menos letra pequeña, menos cargos sorpresa y más sensación de control sobre lo que pagas cada mes. La promesa es fuerte, pero la pregunta real es si la operadora mantendrá esa transparencia en la práctica y si los usuarios verán menos sorpresas en su factura al final del mes.

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