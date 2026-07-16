Verizon anuncia el despido de 500 empleados y el cierre de 274 tiendas tras su plan de reestructuración

Recientemente, a través de un comunicado, el operador de telefonía móvil estadounidense Verizon anunció un recorte en su plantilla y el cierre de varias de sus tiendas, esto como parte de un plan de reestructuración.

La compañía global de banda ancha y telecomunicaciones detalló que el despido abarcará aproximadamente 500 puestos de trabajo, mientras que los cierres se extenderán a unas 274 tiendas minoristas.

Asimismo, el operador móvil fundado en 1983 y con sede principal en Nueva York destacó que estos ajustes en sus operaciones afectarán a más de 3,000 empleados, tanto en tiendas como corporativos, tras la venta que entrará en vigor el próximo 16 de agosto.

Pero esta no ha sido la primera ola de despidos en la compañía; en noviembre del año pasado anunció un recorte de 13,000 empleos, uno de los mayores despidos. La eliminación de puestos de trabajo se llevó a cabo en mayo de este año.

En un comunicado a sus empleados, señaló que estos cambios son con el objetivo de “mejorar la experiencia en cada una de sus ubicaciones, porque sabemos lo importantes que son para la experiencia general de nuestros clientes”, dijo, esto luego de que el mes pasado indicara que su meta era atraer más clientes eliminando las tarifas de activación y actualización, ofreciendo planes sencillos y un programa de fidelización de descuentos.

Hasta el momento, el plan de reestructuración de la compañía dirigida por Dan Schulman ha vendido a sus operadores franquiciados unas 179 tiendas y el cierre de una, además de llevar a cabo acuerdos con otras operadoras como AT&T y T-Mobile para abordar las deficiencias de cobertura, mayormente en las zonas rurales.

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