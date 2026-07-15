La infraestructura invisible que puede dejar sin internet a todo un país

Cuando pensamos en internet, casi siempre imaginamos satélites, antenas o torres 5G, pero la realidad es mucho más terrenal, o mejor dicho, submarina. Cerca del 95% del tráfico mundial de datos viaja por una red de cables de fibra óptica tendidos en el fondo del océano, y eso incluye desde tus videollamadas de trabajo hasta el streaming que ves antes de dormir. Venezuela acaba de vivir en carne propia lo que pasa cuando esa red invisible se rompe.

Cómo funciona realmente el internet submarino

Estos cables no son simples alambres, sino estructuras blindadas con varias capas de acero y polietileno que protegen finísimos hilos de vidrio capaces de transmitir luz a velocidades brutales. Esa luz viaja miles de kilómetros gracias a repetidores ópticos colocados a intervalos regulares, que amplifican la señal para que no se pierda en el trayecto.

Todo termina en las llamadas estaciones de aterrizaje, puntos en la costa donde el cable sale del mar y se conecta con la red terrestre de cada país. En el caso venezolano, ese punto crítico está en una región costera del centro norte del país, en el estado La Guaira, justo en el tramo que enlaza a la nación con la red internacional.

Lo interesante es que ningún país depende de un solo cable, sino de varios enlaces internacionales que funcionan casi como carriles de una autopista. Venezuela, por ejemplo, tiene cuatro salidas internacionales operadas por distintas empresas, y cuando una falla, el tráfico se redistribuye entre las demás para amortiguar el golpe. El problema surge cuando el desastre es tan grande que afecta a varios enlaces al mismo tiempo, que fue justo lo que ocurrió.

El terremoto que partió la conexión de Venezuela

El 24 de junio de 2026, un terremoto de magnitud 7.5, el más fuerte que ha sacudido al país en casi un siglo, rompió el cable submarino de fibra óptica ubicado a apenas 1,8 kilómetros de la costa, en la zona costera del centro norte venezolano. Conatel confirmó que tres de los cuatro proveedores de enlaces internacionales, incluyendo Cirión Technologies e IFX Networks, sufrieron daños serios en su capacidad. La consecuencia fue inmediata, la conectividad nacional quedó reducida al 50% de su capacidad habitual, aunque los anillos internos de la capital se restablecieron en apenas 48 horas gracias a desvíos de tráfico.

Para el usuario promedio esto se tradujo en navegación lenta, videollamadas que se congelan y plataformas internacionales que tardan una eternidad en cargar. No es solo una molestia doméstica, porque más de 3,6 millones de suscripciones domésticas y empresariales dependen de esa salida internacional para operar con normalidad. Cuando el cable tose, toda la economía digital del país siente el resfriado.

Por qué reparar un cable submarino es tan complicado

Aquí viene la parte que pocos entienden, y es que arreglar un corte bajo el mar no se parece en nada a cambiar un cable de electricidad en casa. Se necesita un buque cablero especializado, equipado con robots sumergibles y a veces tecnología láser, que debe navegar hasta el punto exacto de la avería, que en este caso está a 1,800 metros de profundidad frente a esa franja costera del centro norte del país. Ese barco zarpó desde Curazao apenas días después del sismo, y la operación completa puede tardar entre 15 días y varias semanas dependiendo de las condiciones del mar.

El proceso implica localizar el punto exacto de la ruptura con sonares, subir el cable dañado hasta la superficie, empalmar los hilos de fibra óptica con precisión milimétrica y volver a hundirlo de forma segura. No hay atajos posibles, porque cualquier error en el empalme puede arruinar meses de trabajo y millones de dólares de inversión. Esta vulnerabilidad no es exclusiva de Venezuela, ya que cualquier país costero depende de esta infraestructura frágil y costosa, lo que confirma que la conectividad global sigue sostenida, literalmente, por hilos de vidrio en el fondo del océano.

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