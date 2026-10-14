Más de 200 años de prisión para hombre de Los Ángeles por tiroteo en Trader Joe’s en 2018

A más de 200 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua, fue sentenciado este miércoles un hombre por el tiroteo que ocurrió en un supermercado Trader Joe’s de Silver Lake en 2018.

Gene Atkins, de 36 años, fue declarado culpable en agosto de causar la muerte de Melyda “Mely” Corado, subgerente del negocio, después de que ella fuera alcanzada por un disparo de un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) cuando el sujeto mantenía a 24 personas como rehenes.

Los fiscales del condado de Los Ángeles argumentaron que Atkins era responsable del fallecimiento de la mujer porque provocó el tiroteo con los policías.

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En junio de 2026, un jurado lo declaró culpable de 40 cargos, entre ellos 24 cargos de detención ilegal de rehenes en Trader Joe’s, tres cargos de intento de asesinato y cuatro cargos de agresión con arma de fuego contra un agente de la ley.

El jurado lo absolvió del cargo más importante, el de asesinato en primer grado, y quedó dividido 10-2 a favor de la culpabilidad por asesinato en segundo grado, por la muerte de “Mely” Corado, lo que dio lugar a un nuevo juicio.

Tras un segundo juicio, el 18 de agosto de 2026, un jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado y confirmó que él personalmente usó y disparó un arma de fuego durante el asesinato.

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“De no ser por sus acciones (de Atkins), ella (Mely) estaría viva. No hay nada más peligroso que eso”, expresó el fiscal adjunto Ben Schwartz ante el jurado en su alegato final durante el segundo juicio.

Atkins también fue declarado culpable de los 40 cargos, entre los que estaban 24 cargos de detención ilegal de rehenes, que involucraban a empleados y clientes de Trader Joe’s.

Los fiscales dijeron que el 21 de julio de 2018, Atkins tuvo una discusión con su abuela y efectuó varios disparos, lesionando a la mujer y a la joven.

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El sujeto escapó en un vehículo, lo que provocó que iniciara una persecución por parte de oficiales del LAPD. Durante la persecución, Atkins intentó robar el automóvil de una persona en una estación de servicio, pero no tuvo éxito.

La persecución continuó hasta que Atkins se estrelló contra un poste de luz cerca del supermercado de Trader Joe’s, en Silver Lake, negocio al que entró corriendo mientras efectuaba disparos contra los policías.

En el intercambio de balazos entre Atkins y los oficiales, la gerente Melyda Corado, de 27 años, fue alcanzada por un disparo de los agentes y falleció.

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La familia de Corado presentó una demanda civil contra la ciudad y los dos agentes del LAPD, y obtuvo una indemnización de $9.6 millones de dólares, después de que los fiscales determinaron que el día del tiroteo, los oficiales actuaron legalmente en defensa propia y de terceros.

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