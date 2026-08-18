Hombre de Los Ángeles es declarado culpable de tiroteo en Trader’s Joe en 2018

Un hombre de Los Ángeles fue declarado culpable este martes de un tiroteo que ocurrió en 2018 en un supermercado Trader Joe’s, en Silver Lake, en el que falleció la gerente de la tienda, en un incidente en el que mantuvo a los clientes como rehenes durante más de tres horas.

Gene Evin Atkins, de 36 años, fue declarado culpable por un jurado de un cargo de asesinato en segundo grado, informó la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles en un comunicado de prensa.

A 36-year-old man was found guilty today for murder in connection with the 2018 fatal shooting of a Trader Joe’s manager during a shootout with police.



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El acusado había sido sometido a un nuevo juicio por el cargo de asesinato en segundo grado después de que los miembros del jurado anterior no llegaron a un veredicto unánime sobre su culpabilidad. Atkins fue absuelto de un cargo de asesinato en primer grado.

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“Este acusado intentó matar a dos personas inocentes, se enfrentó a tiros con la policía y mantuvo como rehenes a decenas de personas aterrorizadas, todo lo cual derivó en la trágica muerte de Melyda Corado“, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado.

“Melyda seguiría viva de no ser por las acciones letales e imprudentes del acusado”, agregó Hochman.

En 2018, la comunidad de Silver Lake lamentó el incidente en el supermercado Trader Joe’s. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Atkins fue declarado culpable en junio de tres cargos de intento de asesinato, seis cargos de agresión con arma de fuego semiautomática, 24 cargos de detención ilegal de un rehén, dos cargos de intento de robo de vehículo y dos de lesiones graves.

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El hombre de Los Ángeles también fue declarado culpable de un cargo de agresión con fuerza capaz de producir lesiones corporales graves, un cargo de huir del vehículo de un agente de policía que lo perseguía y un cargo de conducir o usar un vehículo sin consentimiento.

Gene Evin Atkins se enfrenta a una condena de cadena perpetua en la audiencia en la que escuchará su sentencia, programada para el 24 de agosto.

De acuerdo con los fiscales, el 21 de julio de 2018, Atkins tuvo una discusión con su abuela y disparó un arma de fuego, causando lesiones a ella y a su novia.

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Posteriormente, el sujeto escapó en un vehículo, lo que provocó una persecución por parte de oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). En un momento, Atkins intentó robarle el auto a una persona en una estación de servicio, pero fracasó.

La persecución continuó hasta que Atkins se impactó contra un poste de luz cerca de una tienda Trader Joe’s, en Silver Lake, negocio al que entró corriendo mientras efectuaba disparos contra los oficiales de la policía.

En el intercambio de disparos del sospechoso con los oficiales del LAPD, la gerente de la tienda, Melyda Corado, de 27 años, falleció por un disparo de uno de los policías.

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La situación de atrincheramiento de Atkins en el supermercado se prolongó por más de tres horas, tiempo en el que mantuvo como rehenes a más de dos docenas de clientes antes de ser arrestado por las autoridades.

Los fiscales argumentaron que Atkins provocó el tiroteo, por lo que era responsable de desencadenar los acontecimientos que terminaron en la muerte de Corado.

Familiares de Corado presentaron una demanda civil contra la ciudad de Los Ángeles y dos agentes del LAPD. Finalmente, obtuvieron una indemnización de $9.6 millones de dólares.

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La fiscalía del condado de Los Ángeles determinó que los dos oficiales del LAPD actuaron legalmente en defensa propia y de terceros durante el incidente.

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