Hispano se declara culpable del asesinato de cuatro personas en Los Ángeles en 2024

Un hispano se declaró culpable del asesinato de cuatro personas en un incidente que ocurrió en Lancaster en 2024, informó la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

Miguel Diego Sandoval, de 21 años, aceptó su responsabilidad en la muerte de las cuatro víctimas, quienes estaban en el interior de una vivienda, que incendió como acto de venganza tras el fin de una relación sentimental.

A 21-year-old man, angered by the end of a romantic relationship, has pleaded guilty to the 2024 murders of four people inside a Lancaster home and setting the residence on fire.



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Sandoval había sido acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado, con agravantes por homicidio múltiple y asesinato mediante emboscada.

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En un comunicado, la fiscalía dijo que Sandoval se declaró culpable de un cargo de intento de asesinato, un cargo de robo con allanamiento de morada en primer grado y un cargo de incendio provocado de una estructura o propiedad habitada.

Además, el hispano también aceptó ser culpable de tres cargos de crueldad animal y dos cargos de abuso infantil en circunstancias o condiciones que pudieran causar lesiones corporales graves o la muerte, dijeron los fiscales.

“El acusado se sintió abandonado cuando rompió con su novia y, a continuación, cometió un acto inimaginable al matar a cuatro personas inocentes”, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

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“Se trató de un acto de violencia premeditado que ha dejado en las familias de las víctimas un vacío que nunca podrá llenarse. Tengan por seguro que esta declaración de culpabilidad dará lugar a una condena a cadena perpetua“, agregó.

La fiscalía dijo que el 19 de noviembre de 2024, Miguel Diego Sandoval, entonces de 19 años, esperó afuera de una casa en North Tabler Avenue, en Lancaster, hasta que los ocupantes se acostaron.

Posteriormente, el hispano irrumpió en la propiedad y mató a balazos a su exnovia, Christine Aca-ac, de 25 años; Janvi Maquindang, de 21 años; Edwin García, de 24, y Matthew Montebello, de 21 años.

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Los fiscales dijeron que, después de efectuar los disparos, Sandoval provocó un incendio en la vivienda, antes de huir del lugar.

Un adolescente de 16 años, quien se encontraba en la casa, llamó al 911 y fue rescatado por alguaciles del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles que respondieron a la emergencia. El joven estaba en una habitación encerrado con llave.

De acuerdo con los fiscales, el hispano cometió los cuatro homicidios como venganza tras la ruptura sentimental de su relación con Aca-ac, hermana de Maquindang.

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La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles dijo que Sandoval será condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 17 de noviembre en el Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center, en Los Ángeles.

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