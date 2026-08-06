Hombre que mató a oficial hispano de Monterey Park sentenciado a cadena perpetua

Un hombre que mató a balazos a un oficial hispano del Departamento de Policía de Monterey Park que estaba fuera de servicio, fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, informó la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con los investigadores, el 8 de agosto de 2022, el oficial hispano Gardiel Solorio llegó a un estacionamiento de Downey cuando Carlos Delcid y dos cómplices, Gerardo Magallanes y un menor de 17 años, lo siguieron hasta que el policía aparcó su vehículo cerca del gimnasio LA Fitness.

A 24-year-old man was sentenced today to life in prison without the possibility of parole for fatally shooting Monterey Park Police Officer Gardiel Solorio, who was killed in 2022.



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En un comunicado, los fiscales dijeron que, cuando Solorio estaba por descender de su automóvil, Delcid, de 24 años, lo amenazó con una pistola y le exigió la entrega del vehículo.

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En lugar de obedecer al hampón, el oficial dio marcha atrás e intentó huir, por lo que Delcid efectuó tres disparos a quemarropa antes de correr en dirección a un automóvil que lo esperaba, ocupado por Magallanes y el adolescente.

Los servicios médicos determinaron que el oficial Solorio falleció en el lugar donde ocurrió el tiroteo.

“Tras haberse graduado recientemente de la academia de policía, el agente Solorio tenía una brillante carrera por delante, en la que había jurado proteger a los demás. Sin embargo, en su día libre fue víctima de una violenta emboscada y recibió un disparo mortal”, dijo el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

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En mayo, un jurado del condado de Los Ángeles declaró a Delcid culpable de asesinato en primer grado, de disparar contra un vehículo ocupado, de robo y de posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto en relación con el tiroteo de agosto de 2022 en Downey.

Los miembros del jurado también consideraron cierta la alegación de la circunstancia agravante de que el asesinato se cometió durante un intento de robo de vehículo.

“Si bien ninguna sentencia puede reemplazar una vida que fue arrebatada sin sentido, espero que saber que el Sr. Delcid pasará el resto de su vida tras las rejas brinde consuelo a la familia del oficial Solorio“, agregó Hochman.

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Magallanes se declaró culpable de homicidio voluntario y posesión ilegal de un arma de fuego. También aceptó los cargos relacionados con pandillas y armas de fuego. Fue sentenciado el 12 de septiembre de 2025 a 24 años y ocho meses de prisión estatal.

El adolescente fue acusado inicialmente en un tribunal de menores antes de que el caso fuera transferido a un tribunal de adultos. Posteriormente, el joven se declaró no culpable y fue sentenciado a 11 años.

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