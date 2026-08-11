Mujer se declara no culpable de complot de asesinato de su exmarido en Los Ángeles

Una mujer se declaró este lunes no culpable del presunto complot de asesinato por encargo de su exmarido, un reconocido médico, quien murió a balazos frente a su clínica en agosto de 2024 en Woodland Hills.

Ahang Mirshojae, de 54 años y residente de Calabasas, está acusada de asesinato junto con el presunto autor del tiroteo, Evan Hardman, de 42 años y residente de Tomball, Texas, quien tenía programada para este martes su audiencia ante el tribunal.

Los dos acusados fueron enviados en junio a juicio por el asesinato del Dr. Hamid Mirshojae, que se cometió el 23 de agosto de 2024.

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La audiencia preliminar de junio se extendió por tres días, y la jueza Eleanor Hunter, del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, no encontró pruebas suficientes para sustentar la acusación de asesinato contra las otras dos acusadas: Sarallah Jawed, de 28 años, y Ashley Rose Sweeting, de 41 años.

Los abogados de Jawed y Sweeting alegaron que sus clientes no tenían conocimiento previo del presunto complot de asesinato del Dr. Mirshojae.

Jawed y Hardman fueron enviados a juicio por un delito grave de agresión con arma mortal, relacioinado con un presunto ataque ocurrido el 3 de mayo de 2024 contra el Dr. Mirshojae.

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La jueza Hunter encontró pruebas suficientes para que Sweeting fuera a juicio por un cargo de complicidad posterior al hecho, por presuntamente llevar a Hardman al lugar del tiroteo y de regreso el día del asesinato.

El 23 de julio, Jawed se declaró culpable de un cargo de agresión con arma mortal y de otro cargo de robo en segundo grado, relacionados con el ataque del 3 de mayo de 2024. Fue sentenciado a tres años de prisión.

Tras ser detenido en Texas, Hardman declaró a los detectives que Ahang le había ofrecido inicialmente $20,000 dólares para agredir a su exmarido y robarle dos relojes de gran valor sentimental para ella.

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En el primer ataque, la víctima no resultó gravemente herida y los dos relojes no fueron recuperados, según el detective del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Benyamin Sadeh.

El detective del LAPD testificó en junio que Hardman le declaró que solo recibió la mitad de la cantidad acordada, y que Ahang Mirshojae no estaba contenta porque no se cumplió lo prometido.

Según Hardman, en una reunión posterior, en Agoura Hills, Ahang Mirshojae le expresó su deseo de acabar con su exmarido, por lo que le ofreció $400,000 dólares, según el detective.

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“Él (Hardman) preguntó: ¿Quieres que lo mate?“, testificó el detective, mencionando que Hardman le dijo que ella respondió: “Sí”.

El detective Israel López, del LAPD, testificó que Hamid Mirshojae fue encontrado en el suelo, junto a su camioneta blanca, en el estacionamiento de un centro comercial en la cuadra 5900 de Topanga Canyon Boulevard.

La autopsia determinó que la víctima murió de un balazo en la cabeza, dijo López, quien mencionó que un video de una cámara de vigilancia mostraba al agresor corriendo hacia Mirshojae cuando se dirigía a su automóvil, para huir posteriormente.

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La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles ya había calificado la muerte de Hamid Mirshojae como un asesinato.

Tanto Ahang Mirshojae como Evan Hardman permanecen bajo custodia en prisión desde su arresto, en diciembre de 2024.

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